‚Mnozí na jednotkách intenzivní péče se vrátili ze zahraničí.‘ Švýcarská vláda zpřísnila vstup do země.

Lidé vstupující do Švýcarska, aniž by byli očkováni proti covidu-19 nebo prodělali nemoc, se budou muset od pondělí vykazovat negativním testem. V pátek to podle agentury Reuters oznámila švýcarská vláda, která chce předejít opětovnému nárůstu počtu nakažených.

Bern 18:43 17. září 2021