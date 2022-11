‚Německo nerespektuje švýcarskou neutralitu.‘ Berlín a Bern se přou o dodávky munice Ukrajincům

Švýcarsko patrně odmítne žádost Německa o umožnění dodávek munice do německých samohybných protiletadlových kanónů Gepard Ukrajině. Němečtí politici vyzývají k ukončení zbraňových obchodů s Bernem, upozorňuje deník The Financial Times. Švýcarští politici poukazují na to, že dodávky munice Kyjevu by ohrozily švýcarskou neutralitu. Bern/Berlín 17:37 1. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá ministryně obrany Christine Lambrechtová | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters

Švýcarští poslanci v pondělí podle Financial Times vytýkali Německu, že už nerespektuje švýcarskou neutralitu. Otázka získala na naléhavosti poté, co Rusko vystupňovalo svou vzdušnou ofenzivu namířenou na ukrajinskou infrastrukturu a co se ukrajinské zásoby zbraní ztenčily, upozorňují němečtí představitelé.

Německá ministryně obrany Christine Lambrechtová před deseti dny napsala švýcarské vládě a vyzvala ji, aby zrušila veto na reexport protiletadlových dělostřeleckých granátů pro systémy Gepard, které Berlín daroval Kyjevu.

Bern podobnou žádost Berlína odmítl už v dubnu. Švýcarsko navíc v květnu odmítlo i dánskou žádost o reexport dvou desítek bojových vozů pěchoty Piranha na Ukrajinu.

Německo chce Ukrajině poslat 12 tisíc granátů švýcarské výroby ze svého arzenálu. Berlín je koupil před desítkami let pro 50 gepardů, které nyní slíbil Ukrajině. Aby však Berlín mohl střelivo vyvézt, potřebuje švýcarský souhlas.

Vláda alpské země má podle smluv o kontraktech právo veta na přeprodej nebo darování munice. Brazílie, která také vyrábí munici vhodnou do gepardů, rovněž odmítla povolit takový reexport.

Švýcarští politici se domnívají, že zásilky granátů Ukrajině by ohrozily neutralitu země. Systém Gepard, který Německo vyřadilo ze své výzbroje v roce 2010, se přitom ukázal být efektivním proti íránským dronům, které Rusko používá při ostřelování civilních cílů na Ukrajině. Švýcarská společnost Oerlikon-Bührle, která munici vyráběla, už ale neexistuje.

Zasahování do politiky jiných zemí

„Pro jednou má švýcarská vláda pravdu,“ řekl podle Financial Times bývalý švýcarský velvyslanec v Německu Thomas Borer a tvůrce nynějších švýcarských zákonů o neutralitě. Lambrechtová přitom své švýcarské kolegyni Viole Amherdové napsala, že munice do gepardů by byla použita na čistě obranné účely. Tyto zbraně jsou podle ní nezbytné i pro ochranu exportu obilí přes Černé moře.

Bern má na novou žádost Berlína teprve formálně odpovědět. Švýcarské ministerstvo obrany předalo německou žádost ministerstvu financí, které vyřizuje vývozní povolení, uvedl podle Financial Times vládní mluvčí.

„Nikdo, kdo nedodá munici na obranu státu, jenž čelí útoku, nemůže být nadále spolehlivým dodavatelem munice ani pro nás,“ kritizoval na twitteru dosavadní švýcarský postoj německý poslanec Marcus Faber z vládní liberální FDP.

Ostrá vyjádření si neodpustili ani švýcarští zákonodárci. „Nikdy se neukázalo být zvlášť prospěšným, když Německo zasahovalo do politiky jiných zemí,“ řekl v pondělí předseda pravicově populistické Švýcarské lidové strany Marco Chiesa.

„Německo už nevnímá a nerespektuje Švýcarsko jako neutrální zemi,“ postěžoval si šéf největší politické strany ve Švýcarsku v rozhovoru s deníkem Tages-Anzeiger.