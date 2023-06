Už žádné emise navíc. Švýcarsko se pokusí do roku 2050 o uhlíkovou neutralitu, vyplývá z referenda

Switzerland: TV & Radio SRG SSR Public Group reports gfs.bern forecast (margin of error: ±3%)



OECD/G20 Project: Yes 79%

Climate & Innovation Act: Yes 58%

COVID-19 Act: Yes 62%



