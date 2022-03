Švýcarské úřady postupují v sankcích ve srovnání s jinými státy pomalu

Také dosud tradičně neutrální Švýcarsko se po ruské invazi na Ukrajinu připojilo k hospodářským sankcím vůči Moskvě a blokuje majetek ruských oligarchů. Jak ale píše list Der Tages-Anzeiger, pátrání švýcarských úřadů po bohatství sankcionovaných osob na rozdíl od jiných zemí probíhá jen zdlouhavě. Praha 10:55 21. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská měna výrazně oslabujeRuská měna výrazně oslabuje | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Úředníci po celém světě jsou nyní na stopě bohatým Rusům, kteří skončili na sankčních listinách. Například Itálie nedávno v Terstu zabavila jednu z nejdražších jachet na světě. Měla patřit oligarchovi Andreji Melničenkovi, který má trvalý pobyt ve švýcarském Svatém Mořici.

Právě Švýcarsko se připojilo k sankcím vyhlášeným vůči Rusku ze strany Evropské unie. Dokument se jmény zasažených osob, který vydal švýcarský Státní sekretariát pro hospodářské záležitosti (Seco), čítá celkem 183 stran.

Nicméně jméno obchodníka Melničenka na něm nenajdete. Tento Rus byl totiž na unijní listinu zařazen až 9. března a Švýcarsko prý teprve zkoumá, jestli oprávněně.

List Der Tages-Anzeiger podotýká, že kolem sankcí panuje v alpské zemi překvapivý klid. Například zmíněný Státní sekretariát zatím neinformoval, v jakém rozsahu majetek sankcionovaných osob zabavil.

Sice to neznamená, že by švýcarské úřady nekonaly. Je ale jasné, že o horlivosti po vzoru Itálie nebo Spojených států tu nemůže být ani řeč. Například Američané přitom vytvořili zvláštní jednotku nazvanou KleptoCapture, ve které pracují státní zástupci, agenti a odborníci na praní špinavých peněz.

Tato skupina má pro lov majetku ruských oligarchů k dispozici nejmodernější nástroje a technologie. Americkým úřadům se tak už podařilo mimo jiné zajistit jachtu a soukromý letoun miliardáře Viktora Vekselberga.

Nicméně švýcarské podniky Oerlikon a Sulzer, ve kterých Vekselberg také drží určitý podíl, zatím sankcím vůbec nepodléhají.

Jakým způsobem tedy Švýcarsko pátrá po majetku ruských oligarchů? Úřady si musejí vystačit s ohlašovací povinností, která byla nařízena po začátku války na Ukrajině.

Vyhláška stanovuje, že osoby a instituce, které mají nebo spravují peníze – nebo pokud vědí o hospodářských zdrojích –, u kterých je možné se domnívat, že spadají pod sankce, musejí tyto skutečnosti ohlásit Státnímu sekretariátu pro hospodářské záležitosti.

Dodržování této povinnosti kontroluje zmíněný úřad a za její úmyslné porušení hrozí trest odnětí svobody. Otázkou ale zůstává, jestli je takové opatření dostatečné. Podle deníku Der Tages-Anzeiger totiž není zdaleka vždy jasné, komu majetek vlastně patří.

Banky o majetku mlčí

Jako nejjednodušší způsob se nabízí varianta, kdy aktiva oligarchů zmrazí bankovní instituce. Právě ty musejí podle zákona o praní špinavých peněz znát majitele kont.

„Podle advokáta, který se zaměřuje na praní špinavých peněz, musí úřady na základě vládního příkazu zadržet třeba i luxusní automobil.“

Švýcarské banky ale o rozsahu zabaveného majetku mlčí a odkazují se na Státní sekretariát pro hospodářské záležitosti.

Stejná situace panuje ve Švýcarsku u katastrálních úřadů, které pátrají po nemovitostech sankcionovaných Rusů. Například úředníci v Bernu, pod které spadá i luxusní letovisko Gstaad vyhledávané bohatými Rusy, jejich majetky ohlásil Státnímu sekretariátu. O podrobnostech ale úřady mlčí.

Podle nejmenovaného odborníka by nemělo docházet k přesouvání nemovitého majetku oligarchů pod takzvané kastlíkové firmy v zahraničí. Zamezují tomu švýcarské zákony. Problém je ale v tom, že nemovitosti nakupují takzvaní bílí koně, za kterými se skuteční majitelé schovávají.

Ještě komplikovanější je situace u dalšího majetku, jako jsou auta nebo umělecké předměty. Der Tages-Anzeiger píše, že Státní sekretariát pro hospodářské záležitosti například nedokáže vysvětlit, co by se stalo v případě, pokud by se na hranicích objevil ruský oligarcha ve svém milionovém Bugatti a zkoušel s ním ze Švýcarska odjet. Úřady si odpověď na tento dotaz přehazují jako horkou bramboru.

Podle advokáta Fabiana Teichmanna, který se zaměřuje na oblast praní špinavých peněz, musí úřady na základě vládního příkazu zadržovat třeba i zmíněný luxusní automobil. Ale i tady situaci komplikuje fakt, že také movitý majetek je často součástí komplexní vlastnické struktury.

Teichmann zmiňuje příklad, ve kterém by zmíněné Bugatti bylo majetkem švýcarské firmy, která ale zároveň bude patřit společnosti z Kajmanských ostrovů vlastněné další kastlíkovou firmou. V takové chvíli by hypotetický ruský oligarcha sankcím unikl a ze Švýcarska by odjet mohl.

„Je možné se sankcím částečně vyhnout,“ varuje advokát Teichmann. To celé by ale mělo otevřít otázku, jestli je pouhá ohlašovací povinnost ve Švýcarsku dostatečná k vymáhání protiruských sankcí, konstatuje list Der Tages-Anzeiger.

