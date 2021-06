Úřady v Sydney zavedly dvoutýdenní uzávěru. Příčinou je mutace delta

Zatím uzávěra platila v centru Sydney a na východních předměstích, kde žije více než milion lidí. Nákaza se však potvrdila i na dalších místech, což úřady vedlo k rozšíření lockdownu. Sydney, které je nejlidnatějším australským městem, má přes pět milionů obyvatel.

Také okolí Sydney

Uzávěra, kterou oznámila premiérka státu Nový Jižní Wales, kde Sydney leží, Gladys Berejiklianová, bude platit také v okolí Sydney, tedy v Modrých horách, Centrálním pobřeží a Wollongongu. Potrvá do 9. července a lidé při ní budou moci opouštět domov jen při cestách do práce, k lékaři, do školy a na nákup. V dalších částech Nového Jižního Walesu bude omezeno veřejné shromaždování a obyvatelé mimo domov budou muset nosit roušky uvnitř objektů.

Nejnovější ohnisko se objevilo před týdnem v blízkosti vyhlášené pláže Bondi Beach, odkud se rozšířilo do centra města a na jeho západní okraj. Rozšíření infekce je přitom spojováno s řidičem, který vozil lidi z letiště.

„Nemělo žádný smysl to zavést (uzávěru) jen na tři nebo pět dní, protože by to nesplnilo účel,“ řekla Berejiklianová na tiskové konferenci. Konzervativní vláda státu se uzávěru zavést zdráhala, ale vyzývalo ji k tomu stále více odborníků.

Premiér Scott Morrison ve videovzkazu poděkoval obyvatelům Sydney za trpělivost a sebekázeň. „Sydney, společně to zvládneme,“ uvedl. „Tato pandemie bohužel po celém světě stále řádí a čas od času budeme pociťovat její následky v Austrálii,“ uvedl.

Pozastavili dohodu

Nový Zéland na tři dny pozastavil dohodu o bezkaranténním cestování, kterou má s Austrálií. Cestovní koridor sousedící země otevřely v dubnu. Od té doby bylo cestování mezi Novým Zélandem a některými australskými státy krátce pozastaveno, nynější rozhodnutí Nového Zélandu ale poprvé platí pro celou Austrálii.

V boji s koronavirem byla Austrálie úspěšnější než mnoho jiných států s vyspělými ekonomikami. Podařilo se jí to díky rychlému uzavření hranic, pravidlům nařizujícím dodržování rozestupů a zároveň díky tomu, že opatření byla převážně dodržována. Od začátku pandemie země s více než 25 miliony obyvatel zaznamenala na 30 400 případů koronavirové nákazy a 910 lidí tam po nemoci covid-19 zemřelo.

V uplynulých měsících se však Austrálie potýkala s menšími ohnisky nákazy. Před mohutným rozšířením infekce se ubránila pomocí důsledného trasování kontaktů, izolací lidí, kteří přišli do kontaktu s nakaženým, a krátkými přísnými uzávěrami.

Očkováno proti covidu-19 bylo dosud podle Michaela Kidda z australského ministerstva zdravotnictví 28 procent obyvatel starších 16 let. Podáno v zemi bylo 7,2 milionu dávek vakcíny, z toho u 5,2 milionu šlo o první dávku.

Austrálie zatím očkování zpřístupnila pouze lidem starším 40 let a skupinám, kterým kvůli zdravotním indikacím či povolání hrozí zvýšené riziko. Vakcína od firem Pfizer a BioNTech je v zemi podávána lidem ve věku 40 až 59 let, zatímco vakcíny od společnosti AstraZeneca dostávají starší věkové skupiny.