Striktní karanténa a zákaz shromažďování. Sydney je kvůli šíření koronaviru izolované od zbytku země

Největší australské město Sydney je izolované od zbytku země. Všechny australské státy a teritoria kvůli novým případům koronaviru omezují cestování z pětimilionového města, napsala v neděli agentura Reuters. Austrálie za den zaregistrovala další tři desítky nově potvrzených případů SARS-CoV-2 a celkem jich eviduje 70, ohniskem je právě Sydney. Tamní úřady dále zpřísnily opatření proti šíření nákazy. Sydney 12:41 20. prosince 2020

Například státy Victoria, Queensland a Severní území zakázaly obyvatelům Sydney od pondělí cestování na svá teritoria. Policie v Queenslandu proto znovu zavede kontrolní stanoviště na silnicích. „Pokud jste z (oblasti) širšího Sydney, tak teď není doba cestovat do Queenslandu,” prohlásila premiérka tohoto státu Annastacia Palaszczuková na tiskové konferenci.

Jižní Austrálie zavedla čtrnáctidenní karanténu pro příchozí ze Sydney a lidem z předměstí, kde je ohnisko současného šíření koronaviru, příjezd zakázala. Tasmánie k podobnému kroku přistoupila již v sobotu.

Úřady už dříve zavedly pro čtvrt milionu obyvatel Sydney od soboty do Vánoc striktní karanténu ve snaze zastavit rozšíření koronaviru do zbytku města. Opatření se týká severu Sydney. Jeho obyvatelé mohou opustit domov pouze z nezbytných důvodů - například kvůli nákupu jídla, aby se dostali do práce, kvůli urgentní lékařské péči nebo aby navštívili příbuzné, kteří jsou izolovaní.

Současná opatření v Sydney

V neděli premiérka státu Nový Jižní Wales, jehož je Sydney metropolí, oznámila zpřísnění i pro zbytek města. Mimo jiné omezila shromažďování lidí: najednou se bude moci setkat v případě domácností maximálně deset a na veřejných akcích nanejvýš 300 osob.

Obyvatele státu rovněž vyzvala, aby nosili roušky, byť nejsou povinné. „Pokud jdete kdekoli v Novém Jižním Walesu nakupovat potraviny, mějte prosím roušku. Pokud jdete v Novém Jižním Walesu na místo modliteb, mějte roušku prosím. A proboha, nenastupujte do prostředků veřejné dopravy, pokud nemáte roušku,” uvedla premiérka Gladys Berejiklianová.

Austrálie se zatím vyhnula nejhorším dopadům pandemie díky uzavření hranic, karanténním opatřením, rozšířenému testování a dodržováním sociálních odstupů. Pětadvacetimilionová země od vypuknutí pandemie zaznamenala přes 28 000 potvrzených případů koronaviru a 908 úmrtí s covidem-19.

Až do tohoto týdne se v Austrálii neobjevil žádný nový případ místně přenesené nákazy déle než čtrnáct dní v řadě, podotýká Reuters. Země proto před nadcházejícími Vánoci uvolnila většinu opatření. Nové případy infekce SARS-CoV-2 však situaci změnily a zrušily vánoční cestovní plány mnoha obyvatel země.