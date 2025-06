Symbolická akce. Katar byl o íránském úderu předem informovaný, tvrdí mimořádný velvyslanec v zemi

Írán v noci na úterý vyslal rakety na největší americkou základnu na Blízkém východě, která leží v Kataru. Odpověděl tak na víkendový americký úder na svá jaderná zařízení. Americký prezident Donald Trump tuto odpověď označil za „velmi slabou“. Teherán totiž předem o svém útoku informoval a katarská strana všechny jeho rakety zachytila. Hostem Českého rozhlasu Plus byl mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Kataru Petr Chalupecký. Rozhovor Dauhá 14:00 24. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Írán zaútočil na americké vojenské základny v Kataru | Zdroj: Reuters / Stringer

Zaznamenal jste pondělní íránské údery na americkou základnu osobně?

Slyšel a viděl jsem je. Byl jsem zrovna v úřadě, ale údery byly vidět po celém městě. Myslím, že je zaznamenala drtivá většina lidí, která se tady v oblasti Dauhá a širší Dauhá pohybuje.

V prvních minutách po íránském úderu asi nemuselo být jasné, jestli se podařilo všechny rakety zachytit.

Přesně tak, těžko se rozeznává, co je vlastní raketa a co interceptor, který by raketu měl zachytit. Pro laika je to složité. Katar není zvyklý na podobné akce. To znamená, že rozlišení mezi tím, co je útočná a co obranná raketa (neboli interceptor), je složité.

Teď už se ale dá s jistotou říct, že všech šest raket, které Írán vystřelil na americkou základnu v Kataru, bylo Katarem zneškodněno.

Je to tak, potvrzují to i katarské zdroje. Současně potvrzují i to, že nedošlo k žádným zraněním ani ztrátám na životech.

Zdá se, že rakety byly zneškodněny a šlo o symbolickou akci, která měla působit jako odveta za vstup Spojených států do izraelské akce proti íránským nukleárním zařízením.

Můžete potvrdit, že Katar byl Íránem o tom úderu předem informovaný?

Můžu to potvrdit.

Katarská reakce

V důsledku íránského úderu v pondělí Katar uzavřel svůj vzdušný prostor, teď už je opět otevřený. Takže se v zemi vše vrací k normálu?

Občas vidíte v obchodech chybějící vodu, ale to jistě místní zásobovací infrastruktura brzy vyřeší. Některé školy zůstávají zavřené, je těsně před prázdninami, takže některé možná už ani neotevřou. Ale život ve městě na první pohled vypadá, že se vrací do normálních kolejí.

Katar vzkázal, že si vyhrazuje právo na íránský úder na americkou základnu odpovědět. Jakou očekáváte reakci?

Reakce byla prozatím zejména politická a mediální. Je to jistý odsudek íránské akce ve smyslu narušení katarské suverenity, porušení Charty Spojených národů, mezinárodního práva, narušení vzdušného prostoru.

To jsou věci, které Katar zpravidla zdůrazňuje i ve svých diplomatických či mediačních aktivitách za jakýchkoliv okolností, při jakémkoliv sporu, u kterého je účasten.

Neočekávám žádnou vojenskou reakci. Hra je v tomto případě vyšší. Vše se bude odvíjet od toho, jak bude či nebude držet to případné příměří mezi Izraelem a Íránem a jak budou vypadat případné další eskalační kroky v oblasti, které mohou, ale nemusejí přijít.

Tradičně pevné vztahy

Uveďme, že Katar zprostředkovával určitou komunikaci mezi Íránem a Izraelem.

Katar obecně má s Íránem velmi solidní vztah, který je daný už geografickou polohou obou zemí. Mají společné zájmy, co se týče energetiky, energetických surovin a jejich dobývání v oblasti Perského zálivu. Plynová pole spolu sousedí. Dále mají společné zájmy, co se týče vody, odsolování, zásobování vodou.

Katar a Írán mají tradičně solidní vztahy a v posledních letech a desetiletích Katar fungoval jako jakýsi zprostředkovatel mezi Íránem a zbytkem oblasti, respektive arabským světem, v případě různých parciálních sporů a nedohod. Tam sehrál Katar vždy poměrně konstruktivní roli.

Z tohoto pohledu jde i o překročení jisté psychologické bariéry. Íránský úder byl proveden na katarském území, samozřejmě proti americkému cíli, ale na katarském území.

Jak významná je ta americká základna v Kataru, na kterou Írán vyslal svoje rakety? Byť spíše symbolicky a beze škod.

Je velmi významná. Je to největší základna letectva Spojených států mimo území Spojených států. Spadá pod centrální strategické velitelství, které sídlí v Tampě na Floridě.

Řídí se z ní operace amerického letectva v oblasti Blízkého východu, širšího Blízkého východu a afrického rohu. Je to velice významné aktivum amerických ozbrojených sil v této oblasti.

Češi v Kataru

Máte přehled o tom, kolik je teď v Kataru českých občanů?

Máme tu českou komunitu v řádu nižších stovek. Ta je poměrně dobře informovaná a zkušená, odolná. Jedná se zpravidla o pracující profesionály. To je jedna část českých občanů, které máme v zemi.

Druhá část potom vyplývá z toho, že letiště v Dauhá slouží jako globální přestupový uzel pro lety dál na východ nebo dál na jih. V každém konkrétním okamžiku se na letišti v Dauhá vždy nachází několik desítek až stovek českých občanů, kteří cestují někam dále. Řekl bych, že celkově se pohybujeme v řádech stovek.

Obrátil se na vás nějaký Čech v těchto dnech nebo hodinách s tím, že potřebuje pomoct?

Obrátili se na naši nouzovou linku. Byli to jednak lidé z tranzitního prostoru, z letiště, a to v době, kdy byl uzavřený vzdušný prostor a došlo ke zpoždění celé řady letů. Obrací se na nás tu a tam i členové místní komunity s žádostí o další informace, které se snažíme poskytnout, ale ne vždy je ovšem máme.

Co obecně teď doporučujete Čechům na území Kataru?

Doporučujeme obecně zvýšenou ostražitost, sledovat média, ale i svoje vlastní okolí a to, jakým způsobem komunikují místní katarské orgány. To je pro Čechy, kteří jsou tu trvaleji. Těm také doporučujeme předzásobit se vodou a například pohonnými hmotami nebo trvanlivými potravinami pro případ výpadku zásobování, což se může stát.

Čechům, kteří jsou na cestě a přestupují v Kataru, zpravidla doporučujeme řídit se doporučeními cestovních kanceláří, případně leteckých společností. Ujišťuji, že mezinárodní letiště v Dauhá je enormní organismus, který je schopen odbavit obrovské množství cestujících.

Qatar Airways jsou mimořádně velké, velice úspěšné a fungující aerolinky. Fungují podle efektivního klíče a jsou tak schopny dříve nebo později všechny cestující, kteří by se nějakým způsobem ocitli na letišti, odbavit a dostat do cílové destinace. Tady bych byl optimistický.