Divadla, kluziště a nákupní třídy, to všechno najdete na největším parníku světa. Symphony of the Seas v sobotu vyrazil na svou první cestu. Parník vyplul z Francie a zamířil do Španělska. Váží jako dvacet dva Eiffelových věží, je zhruba o sto metrů delší než Titanic a o téměř polovinu širší než slavná britská loď. Saint-Nazaire 20:15 24. března 2018

Největší loď světa Symphony of the Seas vyprovodily na její první cestu stovky lidí. Na nábřeží ve francouzském přístavu Saint-Nazaire se shromažďovali už brzy ráno. Někteří přijeli zdaleka a čekání si krátili posloucháním hudby.

Těžší než Eiffelovka, delší než Titanic. Největší parník světa Symphony of the Seas vyplul na první cestu.

„Je to skutečně fenomenální. Když si představíte, že to předtím byla jen hromada plechu, a pak vidíte, co z toho je. Myslím, že můžeme být na náš region hrdí,“ popisoval jeden z fanoušků.

Parník je 362 metrů dlouhý, 47 metrů široký a 66 metrů vysoký. Váží jako dvacet dva 22 Eiffelových věží. Jeho stavba trvala tři roky a vyšla na asi miliardu eur, v přepočtu na téměř 25,5 miliardy korun.

Oproti jiným lodím spotřebuje o pět procent paliva méně, a to díky speciálnímu nátěru.

Horolezecká stěna i park

Loď Symphony of the Seas je v podstatě město na moři. Vejde se na ni zhruba devět tisíc lidí, konkrétně dva tisíce členů posádky a sedm tisíc cestujících.

A na parníku se opravdu nudit nebudou. Využít mohou bazény se simulátory vln, tobogány, kluziště, horolezeckou stěnu, velkou nákupní třídu, asi dvacítku restaurací nebo park. Přemísťování z jednoho místa na druhé zajišťuje více než dvacet výtahů.

„Výtahy jsou moc hezké a ta výzdoba uvnitř lodě. Je to opravdu nádhera, připomíná to trochu Disneyland," popsal v rozhovoru pro rádio Europe 1 Régis jeden z mála návštěvníků, kteří si mohli loď prohlédnout ještě před vyplutím.

Lístek za víc než 380 tisíc korun

Loď vyrazila z Francie do španělské Malagy. Pak se bude plavit Středozemním mořem a na podzim by měla být na Floridě, konkrétně v Miami.

Cena na jeden týden plavby se pohybuje mezi 900 eur až po 15 tisíc eur, tedy v přepočtu přes 380 tisíc korun. Už v pátek byla loď předaná americké společnosti Royal Caribbean. Jde o jednu ze tří lodí, kterou si americká společnost objednala. Třetí plavidlo by mělo být hotové v roce 2022.

Foto: Stephane Mahe | Zdroj: Reuters