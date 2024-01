‚Syn a já jsme moc vděční.‘ V New Yorku identifikovali další oběť teroristického útoku z 11. září 2001

Newyorským vyšetřovatelům se podařilo identifikovat pozůstatky další oběti teroristického útoku z 11. září, více než 22 let poté, co únosci namířili letadla do mrakodrapů Světového obchodního centra. Informovala o tom agentura AP, podle níž je poslední potvrzenou obětí bývalý pracovník pojišťovací společnosti, která sídlila ve 105. patře jednoho z „dvojčat“ na Manhattanu.

New York 9:28 20. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít