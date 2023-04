Syn Putinova mluvčího měl u wagnerovců sloužit pod falešným jménem. Z fotek ho ale nikdo nepoznal

Zakladatel Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin prohlásil, že jako dělostřelec sloužil v jeho jednotkách na Ukrajině syn mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova. Třiatřicetiletý Nikolaj měl poprosit svého otce, aby ho s Prigožinem spojil, protože chtěl bojovat. Mnozí ale pochybují, že na frontě byl. Ve stejnou dobu, kdy si údajně vysloužil medaili za odvahu, dostal jeho vůz Tesla dvě pokuty za rychlou jízdu v Moskvě. Moskva 15:17 24. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikolaj Peskov, syn Dmitrije Peskova, tiskového mluvčího ruského prezidenta Vladimira Putina | Zdroj: Profimedia

Co se ví o zapojení Nikolaje Peskova do bojů na Ukrajině?

Víme to jednak z prohlášení Jevgenije Prigožina, ale i z rozhovoru samotného Nikolaje Peskova pro list Komsomolskaja pravda. Tento třiatřicetiletý mladý muž, který strávil 10 let v Londýně a vedl poměrně bohémský způsob života, v něm říká, že na začátku války poprosil svého otce, aby ho spojil s Jevgenijem Prigožinem proto, že chce na frontu. Následně tam měl bojovat coby vojín na raketovém systému Uragan, údajně tam sloužil šest měsíců. A teď mu údajně skončil kontrakt.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s redaktorem Českého rozhlasu Ondřejem Soukupem o podivném zapojení syna mluvčího Putina do bojů na Ukrajině.

Ani Prigožin, ani Peskov neřekli žádné konkrétní věci. Maximálně že tam sloužil pod falešným jménem, takže nikdo z jeho spolubojovníků nevěděl, že má takové příbuzenstvo. On sám říkal, že to bylo v pořádku, protože se tam stejně nepoužívají jména, ale bojové přezdívky. To je oficiální verze.

Pokud šel Peskov mladší opravdu sloužit, tak proč by nešel do ruské armády, ale právě k jednotce Wagnerovy skupiny?

To je jeden z úsměvných momentů. Sám Jevgenij Prigožin říká, že Dmitrij Peskov se s ním o tom radil. A Prigožin mu řekl: „Podívejte se, jestli půjde do regulérní armády, tak buďto skončí jako kanónenfutr, anebo když budou vědět, kdo to je, tak si ho schovají někde daleko v týlu na štábu.“ A Nikolaj chtěl údajně bojovat, takže proto si vybral Prigožinovu jednotku.

Animované video, influenceři a Russia Today. Ruská propaganda postupně svírá Afriku Číst článek

Mně to připomíná, že je to taková sebereklama Wagnerovy skupiny, která je už dlouhé měsíce ve velkém konfliktu s ministerstvem obrany. A obviňuje armádu, že nešetří vojáky a bojuje špatně.

Jak to jde dohromady s informacemi, které jsme mohli slyšet v září roku 2022, když novináři mladému Peskovovi zavolali jako z vojenského komisariátu, aby ho pozvali k odvodu, a on bez váhání odmítl s těmi slavnými slovy: „Já jsem Peskov, vyřeším si to na jiné úrovni?“

On v rozhovoru pro Komsomolskou pravdu říká, že tou dobou už se připravoval na odjezd na frontu. A proto moc nepřemýšlel, co jim říká. Ten smysl měl podle něj být, že už to řeší jinak.

Nicméně je samozřejmě spousta lidí, kteří nevěří, že na nějaké frontě kdy byl. Už jsme zmínili ty pokuty, ale všichni současní i bývalí dělostřelci z Wagnerovy skupiny, která zase není až tak velká a je soustředěna okolo města Bachmut, říkají, že nikdy o žádném člověku, který by takto vypadal, neslyšeli, a na fotkách ho nepoznávali. Jeho moskevští známí říkali: „Vždyť jsme ho tady vídali často. Nevšimli jsme si, že by odjel na déle než týden.“

Šéf wagnerovců zakázal brát zajatce. ‚Zabijeme každého, kdo je na bojišti,‘ prohlásil Prigožin Číst článek

Jaký důvod může tento rozhovor mít? Mluvil jsi o tom, že jednak reklama pro wagnerovce, další důvod může být pozvednout morálku, že tedy bojuje i Peskovův syn?

Myslím, že právě ten telefonický prank – když se na konci září ukázalo, že poměrně arogantně se odmítl dostavit na vojenskou správu v době, kdy statisíce lidí musely narukovat – samozřejmě působil velmi špatně. On potom tvrdil, že to bylo vystřižené, ale přitom šel ten telefonát naživo.

Takže je to způsob, jak ukázat, že je také vlastenec. Tím spíše, že on není jediným dítětem Dmitrije Peskova, který žil v zahraničí. Stále tam je třeba jeho dcera z druhého manželství. Takže takto ukazuje, že jsou vlastenecká rodina.