Přelomový rozsudek. Bývalý syrský agent dostal trest čtyři a půl roku za mučení vězňů

Soud v Německu potrestal bývalého syrského agenta za zločiny proti lidskosti. Čtyři a půl roku stráví ve vězení někdejší plukovník syrské tajné služby, který se ve státních věznicích podílel na mučení zadržených lidí. Podle obžaloby se zločinů proti lidskosti dopustil ve službách režimu prezidenta Bašára Asada. Prokuratura verdikt označila za přelomový směrem právě k syrskému režimu.

Odsouzeným je 44letý někdejší plukovník syrské tajné služby Ijád A. Soud ho potrestal za činy, kterých se dopustil v prvních fázích syrské války, která začala protesty proti prezidentovi Bašáru Asadovi, jež vláda brutálně potlačila.

Podle verdiktu odsouzený pomáhal na podzim roku 2011 zadržet asi 30 lidí během protestů v syrském městě Dúma u Damašku a v jejich převozu do věznice al-Chatíb. Obžaloba za to pro něj požadovala trest na pět a půl roku. Obhajoba chtěla plné osvobození s tím, že odsouzený odmítl do lidí střílet a neuposlechnutím rozkazů a dezercí by ohrozil sebe i blízké. Sám přitom nakonec v roce 2012 zběhl.

Podle verdiktu byl odsouzený součástí propracovaného systému. Ve stejném procesu je obžalovaný i jeho přímý nadřízený brigádní generál Anwár Raslan. Ten je přímo obžalovaný ze zločinů proti lidskosti. Ve věznici Chatíb vedl výslechy a dohlížel při nich na vraždy 58 lidí a mučení čtyř tisíc dalších. Verdikt v jeho případu se čeká letos na podzim.

Obžaloba je založená na výsledcích forenzních analýz takzvaných Caesarových složek – desetitisíců fotografií a dokumentů, které shromáždil zběh ze syrské vojenské policie pod kódovým jménem Caesar.

Kromě toho má soud k dispozici stovky hodin výpovědí víc než desítky mužů a žen, kteří vězením Chatíb sami prošli. Věznitelé je tam podle svědectví znásilňovali, bili, věšeli ze stropů, mučili elektrošoky, topením nebo odepíráním spánku. Část svědků vypovídala anonymně ve strachu o osud svých blízkých, kteří jsou pořád v Sýrii.

Jeden z nich se například zděsil, když po svém útěku do Německa v roce 2014 náhodou v Berlíně na ulici narazil na svého mučitele generála Raslana.

Symbolická rovina soudu

Podle německé prokuratury je rozsudek přelomový. V první řadě dokazuje, že syrský režim své odpůrce systematicky mučil. Je to první verdikt, který přímo potrestal ty, kdo se na tomto systému podílel, i když v tuto chvíli na nižším stupni.

Podle právníka Patricka Krokera je to ale jasný vzkaz, že zločiny Asadova režimu budou potrestané i v době, kdy mezinárodní systém spravedlnosti paralyzují politické neshody a neschopnost vynutit mezinárodní právo.

Soud má ale i jistou symbolickou rovinu. Verdikt totiž přichází skoro 10 let po začátku války. Konflikt začal v březnu 2011 mírumilovnými demonstracemi proti prezidentovi Asadovi. Vláda je brutálně potlačila, což vedlo k rozpoutání války.

Mezi povstalci postupně nad sekulárními silami získali převahu islamisté podporovaní ze zahraničí. Válka dostala mezinárodní rozměr, vedla k vytvoření Islámského státu a největší uprchlické krizi na světě od druhé světové války.

Miliony Syřanů jsou dnes v zahraničí. Syrská vláda s podporou svých spojenců Ruska, Íránu a libanonského Hizballáhu a s nasazením chemických zbraní znovu ovládla většinu území.