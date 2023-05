Kdyby svět pomohl Sýrii jako Ukrajině, Rusko by si na další válku netrouflo, věří česko-syrská lékařka

Režim Bašára Asada jí zabil tchána, ve válce přišla i o další příbuzné. Pak během uprchlické krize si u nás, po návratu do rodné země, vyslechla nejednu nadávku. „Válka na Ukrajině nás všechny Syřany retraumatizovala. Sledovali jsme znova v přímém přenosu to, jak Rusové, kteří udržují u moci i diktátora Bašára Assada, znovu útočí na jinou zemi,“ uvádí v pořadu Osobnost Plus Samira Sibai, česko-syrská lékařka a členka iniciativy Češi pomáhají. OSOBNOST PLUS Praha/Damašek 17:03 16. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Je tu zjevně snaha Assadovo působení legitimizovat, místo toho to řešit nějak spravedlivěji,“ popisuje Samira Sibai | Foto: Omar Sanadiki | Zdroj: Reuters

Samira Sibai upozorňuje na rozdílný přístup, jaký má svět k rusko-ukrajinské válce ve srovnání s tou syrskou „Především v míře pomoci, o kterou jsme tehdy zoufale volali a nedostali, byť se Ukrajině poskytuje zcela správně,“ popisuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak vnímá nejen Sýrii dnes česko-syrská lékařka a členka iniciativy Češi pomáhají Samira Sibai? Moderuje Lucie Vopálenská

Kdyby svět pomohl Sýrii stejně jako Ukrajině, válka na Ukrajině by podle Sibai nezačala.

„Kdyby podobná pomoc byla poskytnuta Sýrii v době, kdy začal Assad vyvražďovat vlastní národ bombardováním, nebo alespoň v době, kdy se Rusové aktivně zapojili tím, že začali Sýrii bombardovat spolu s ním, tak by žádný válka na Ukrajině nebyla. Protože by Rusko vidělo odhodlání světa bránit spravedlnost,“ myslí si.

Lékařka popisuje současnou situaci v Sýrii a vládu prezidenta Bašára Asada. Ten podle ní ovládá značnou část země, nemá ovšem plně funkční armádu „Je tak zcela závislý na íránských žoldácích, podpoře ruské armády a také na libanonské teroristické organizaci Hizballáh. A na těchto místech už se nebojuje,“ říká.

Liga arabských států umožnila Sýrii návrat po 12 letech vyloučení. Krok pobouřil opozici i Západ Číst článek

„V oblasti, kterou mají pod kontrolou na severovýchodě Sýrie kurdské jednotky YPG, a také enkláva na severu země v oblasti Idlibu, kterou má pod kontrolou několik povstaleckých skupin, čas od času dochází k šarvátkám. A když se svět dívá jinam, tak tam Assad nebo Rusko zas bombarduje,“ popisuje lékařka.

Ruská federace má klíčovou roli v udržení Assada u moci. „Pro ně byla Sýrie důležitá kvůli námořní vojenské základně v Tartusu. Syrská armáda je ale zničena, stát se rozpadá, ekonomika je na dně, takže zásadní je ruská a íránská podpora,“ dodává Sibai.

Liga arabských států vs. Assad

Budoucnost Sýrie není světlá a země je nyní v citlivé fázi. „Jednak nevíme, co bude dál s ruskou podporou, zároveň se Liga arabských států pokouší rehabilitovat Assadův režim tím, že si ho přizvali znova na své setkání,“ říká lékařka.

Zlepšení vztahů? Sýrie slíbila Jordánsku a Iráku spolupráci v boji proti pašování drog Číst článek

Syřané jsou podle ní nyní v období velké nejistoty. „Nevíme, jestli se tím Liga nepokouší oslabit Írán, těžko říct. Každopádně teď všichni cítíme velkou nejistotu a velký hněv z toho, co se děje. Protože je tu zjevně snaha Assadovo působení legitimizovat, místo toho to řešit nějak spravedlivěji,“ popisuje Sibai.

Odhady počtu Syřanů nejen v jejich zemi, ale i jinde, lékařka jen odhaduje. „Víme, že dvě třetiny obyvatel bylo nějakým způsobem vysídleno. Polovina z nich je vnitřně vysídlená, polovina je mimo hranice. Odhadem 5,5 až 6 milionů je v nejbližších zemích okolo Sýrie,“ dodává.

Turecko má prý oficiální statistiky, podle kterých tam žije 3,6 milionu Syřanů, v Libanonu kolem milionu, asi čtvrt milionu v Iráku a půl milionu v Jordánsku.

„I kdyby Assad přestal být u moci, tak bych o trvalém návratu do Sýrie už neuvažovala, zvlášť teď, kdy mám malé dítě. Země se bude ještě léta vzpamatovávat. Určitě bych se chtěla do Sýrie podívat, ale i tak se bojím, co by to se mnou udělalo,“ shrnuje Samira Sibai.

Jak se Sýrie vyrovnala s následky nedávného ničivého zemětřesení? A jak se žije české komunitě Syřanů? Poslechněte si celou Osobnost Plus.