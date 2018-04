V Dúmě zabíjel i jiný jed než chlor, obávají se lékaři. Vzorky se budou zkoumat v Jordánsku

Pěna u úst, potíže s dýcháním, pálení v očích, pacienti s těmito příznaky začali od minulé soboty večer proudit k lékařům v syrské Dúmě. Do následujícího dne se do zdravotnických zařízení dostavilo na 500 lidí "s příznaky odpovídajícími vystavení jedovatým chemikáliím", uvádí se ve zprávách doručených Světové zdravotnické organizaci (WHO) od jejích partnerů v Sýrii. Damašek 9:45 12. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti ošetřované po chemickém útoku na Dúmá (7. dubna 2018). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Některé symptomy ale lékaře překvapily. Domnívají se proto, že kromě chloru mohla být v oblasti použita ještě jiná látka, napsal britský deník Guardian.

Někteří z pacientů se zmítali v křečích, měli zúžené zorničky, jiní pak pomalý srdeční tep, který je sotva držel naživu. S těmito příznaky se lékaři, kteří byli na podobné útoky z minulosti zvyklí, dosud nesetkali a nevěděli, jak pacienty léčit. Všichni si stěžovali na štiplavý zápach, který by odpovídal chloru.

„Něco působilo na nervový systém,“ uvedl jeden z lékařů, který si nepřál zveřejnit své jméno. „To chlor nedělá. U některých lidí, které jsme ošetřovali, šlo jasně o chlor, bylo tam ale ještě i něco jiného,“ dodal.

Biologické vzorky jako důkaz

Odborníci nyní zkoumají satelitní snímky, zachycené odposlechy i letové dráhy a pokoušejí se zjistit, co se v Dúmě stalo. Do Jordánska by pak měly být brzy doručeny k prozkoumání biologické vzorky pocházejí od několika z odhadovaných 42 obětí útoku a stovek osob, které přežily. Právě z nich by se dalo zjistit, zda byla v oblasti použita ještě jiná látka než chlor.

„Z krve a moči se to dá zjistit až týden, možná déle,“ citoval britský list jednoho z expertů, který zkoumal vzorky odebrané pacientům po útoku sarinem v srpnu 2013 v oblasti Ghúta jihovýchodně od Damašku a ve vesnici Chán Šajchún loni v dubnu.

Symptomy, které pacienti měli, naznačovaly, že byli vystaveni ještě jinému plynu, myslí si i Jerry Smith. Ten v roce 2013 vedl misi OSN dohlížející na vyvezení zásob sarinu, kterými disponovala syrská vláda. Množství obětí, velmi rychlá smrt a třes, taková byla v minulosti reakce právě na působení sarinu.

