Peklo na zemi. 'Východní Ghúta nemůže čekat, ukončete okamžitě boje,' vyzývá šéf OSN

Šéf OSN vyzývá k okamžitému ukončení bojů v syrské východní Ghútě. Po bombardování vládními silami tam v povstalecké enklávě v posledních dnech zemřelo podle odhadů pozorovatelů víc než 300 lidí, což je nejhorší bilance za posledních pět let syrské války. Násilnosti se stupňují s tím, jak se armáda a jednotky na straně prezidenta Bašára Asada snaží definitivně ovládnout poslední velkou povstaleckou kapsu u metropole Damašku. Damašek 6:58 22. února 2018

Tajemníka OSN Antonia Guterrese podle jeho vlastních slov tragédie obyvatel ve východní Ghútě vyděsila. „400 tisíc lidí tam žije v pekle na zemi. Vím, že se v radě jedná, aby se v Sýrii během měsíce pod určitými podmínkami ukončily veškeré boje. To podporuji, ale myslím, že východní Ghúta nemůže čekat. Proto volám po okamžitém ukončení všech válečných aktivit, které by do východní Ghúty pomohlo dopravit humanitární pomoc,“ uvedl.

Záchranáři pomáhají dětem v bombardované Ghútě. Fotografie z místa přináší agentura Reuters. | Foto: Bassam Khabieh | Zdroj: Reuters

Součástí okamžitého příměří by podle Guterrese měla být i evakuace alespoň 700 lidí, kteří v oblasti nejnaléhavěji potřebují lékařskou pomoc. Bombardování posledních dní totiž ve východní Ghútě mimo jiné mířilo i na tamní provizorní nemocnice a ostatně i ty kvůli pět let trvajícímu obležení a kritické humanitární situaci ani nemají potřebné léky a zdravotnický materiál, protože do oblasti ovládané povstalci se prakticky žádná humanitární pomoc nedostává.

Výzvy OSN ale nejsou to jediné, co pro zastavení bojů v oblasti organizace reálně dělá. Tajemník OSN Guterres zmínil plánované jednání Rady bezpečnosti. Švédsko a Kuvajt přišly s návrhem, který počítá s 30denním příměřím. A zástupci 15členné rady o tom už v zákulisí diskutovali. Rusko kromě toho vyzvalo k mimořádnému zasedání.

Podle diplomatických zdrojů BBC v OSN však Rusko ve skutečnosti zmíněný návrh chce zablokovat a západní diplomaté mimořádné zasedání považují za zdržovací taktiku, která má ruským spojencům v Sýrii pomoci boje v Ghútě rozhodnout. Rusko spolu s Íránem a Tureckem vedlo vlastní jednání, jejichž cílem bylo uklidnit situaci ve východní Ghútě - podle Moskvy ale rozhovory s povstalci skončily neúspěchem.

Ve většině Sýrie panuje příměří. V povstalecké kapse u Damašku boje pokračují podle syrské vlády proto, že oblast ovládají mnohdy islamistické skupiny, z nichž některé jsou napojené na syrskou odnož Al-Káidy. Příměří, které se vztahuje na všechny ostatní skupiny - kromě zbytků organizace Islámský stát a právě Al-Káidy - se proto podle syrské vlády této enklávy netýká.