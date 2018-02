Bombardování syrské Ghúty nekončí. Radu bezpečnosti OSN čeká odložené hlasování o příměří

Syrské vládní síly dál intenzivně bombardují povstalci ovládaný region východní Ghúta u Damašku. Uvedla to dnes exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která dění v Sýrii dlouhodobě monitoruje. Podle jejích údajů bylo při nočních náletech a dělostřeleckém bombardování oblasti zabito dalších nejméně 21 civilistů. Damašek 13:34 24. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruiny budov v bombardované Ghútě | Zdroj: ČTK/AP

Armáda syrského prezidenta Bašára Asada zahájila bombardování oblasti minulou neděli. Od té doby si nálety podle OSN a SOHR vyžádaly životy 474 civilistů, včetně 114 dětí.

Peklo na zemi. 'Východní Ghúta nemůže čekat, ukončete okamžitě boje,' vyzývá šéf OSN Číst článek

Syrská vláda a její spojenec Rusko odmítají obvinění, že bombardování je zaměřeno na civilisty. Tvrdí, že si povstalci z místních dělají živé štíty.

Rada bezpečnosti OSN by měla dnes hlasovat o rezoluci požadující příměří v Sýrii. To je podle zvláštního zmocněnce OSN pro Sýrii Staffana de Mistury jedinou cestou, jak umožnit do regionu dovézt humanitární pomoc.

Tu zoufale potřebuje na 400 000 civilistů, kteří v oblasti žijí v obležení a trpí nedostatkem potravin a léků.

Odložená hlasování

Diplomaté hlasování odložili už dvakrát, a to kvůli odmítavému postoji spojence syrské vlády Ruska. Moskva požaduje záruky, že mír budou dodržovat i povstalci. Podle BBC velvyslanci západních zemí obviňují Rusko, že hlasování úmyslně zdržuje.

Švédskému velvyslanci při OSN Olofu Skoogovi odklad hlasování vadí, protože rezoluce by podle něj ulehčila trpícím Syřanům. Potvrdil ale, že se diplomaté nezvdávají a pracují na smysluplném řešení. Usnesení, které právě se Švédskem navrhl Kuvajt, vyzývá účastníky války, aby nebojovali v obytných zónách.

Hlavním cílem návrhu je pak dostat humanitární pomoc do obléhané východní Ghúty, kterou od neděle bombarduje vládní letectvo. Syrská organizace pro lidská práva uvedla, že tam za týden zemřelo skoro 500 civilistů.