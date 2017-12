Zajatce za nemocné. V syrské Ghútě skončila plánovaná evakuace

Podle místních zdrojů byla v noci na pátek odvezena poslední skupina 13 civilistů, v níž bylo šest dětí a čtyři ženy. Podobně jako skupiny odvážené v úterý a ve středu byli i v pátek pacienti převezeni do nemocnic v Damašku. Mnozí z nich podle Mezinárodního výboru Červeného kříže trpí rakovinou, chronickými nemocemi a onemocněním srdce.

Svědci v pátek viděli převážet šestadvacetiletou ženu, která má meningitidu, byla téměř v bezvědomí a dýchala s pomocí přístroje. Z Ghúty odjel také třicetiletý muž trpící rakovinou tlustého střeva a desetiletý chlapec s amputovanou nohou.

Syrská armáda východní Ghútu obléhá od roku 2013. Nynější dohoda počítala s tím, že si obě strany vymění 29 lidí, přičemž rebelové vydají zajatce a vláda přijme těžce nemocné. Jedenáct lidí z původního seznamu pacientů bylo nahrazeno, protože se během evakuace ukázalo, že dvě osoby už zemřely a devět odmítlo odejít ze strachu ze zatčení. Vláda v rámci dohody neposkytla evakuovaným žádnou záruku bezpečnosti.

Koordinátor humanitárních operací OSN Jan Egeland dohodu kritizoval, protože podle něj jsou nemocní využíváni k výměně za rukojmí v rámci evakuace, na niž mají právo.

