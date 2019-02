Syrská organizace pro lidská práva: poslední bašta Islámského státu na východě země padla

Exilová Syrská organizace pro lidská práva oznámila, že povstalci podporovaní USA v sobotu obsadili poslední baštu Islámského státu na východě Sýrie. Zbývající bojovníci IS se podle ní vzdali, uvedla agentura Reuters s tím, že zprávu zatím nemohla ověřit. Damašek 9:42 16. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kurdy vedená koalice SDF za přispění amerických náletů vedla ofenzívu proti posledním jednotkám radikálů z IS (ilustrační snímek) | Foto: Rodi Said | Zdroj: Reuters

Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), sídlící v Británii a monitorující boje v Sýrii za pomoci místních informátorů v terénu, uvedla, že posledních několik set bojovníků IS, včetně mnoha cizinců, se v posledních dvou dnech vzdalo arabsko-kurdské koalici SDF. Někteří radikálové se ale stále mohou skrývat v podzemních tunelech, dodala SOHR.

Kurdy vedená koalice SDF za přispění amerických náletů vedla ofenzívu proti posledním jednotkám radikálů z IS, které se opevnily v enklávě okolo syrské vesnice Baghúz, ležící na východ od řeky Eufrat u hranic s Irákem. Útok na poslední baštu IS v nejvýchodnějším výběžku syrské provincie Dajr az-Zaur podle velitelů SDR zpomalovalo, že bojovníci IS využívali zbývajících civilistů ve vsi jako lidské štíty.