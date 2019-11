Byla královnou večírků a pracovala v armádě, odešla ale k Islámskému státu. Teď se má Irka vrátit domů

Lisa Smithová roky pracovala pro irskou armádu, ve svých třiceti letech ale začal hledat nový smysl života. Rozhodla se proto konvertovat k islámu a připojit se k takzvanému Islámskému státu v Sýrii, kde se provdala a porodila dceru. V důsledku turecké ofenzivy v Sýrii se nyní matka dvouleté Rakeji dostala ven z tábora Ajn-Ísa a usiluje o návrat do Irska. A jak naznačují zprávy ostrovních médií, na návrat do Evropy nebude čekat dlouho. Damašek 6:55 6. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Nejsem žádná teroristka. Nejsem ani schopná nikoho zabít,“ řekla Lisa v nedávném rozhovoru pro britskou televizi BBC.

Mladou ženu původem z irského města Dundalk reportéři zastihli v jednom ze syrských táborů pro ženy a děti radikálů takzvaného Islámského státu, odkud byla později převezena do Kurdy hlídaného tábora poblíž města Ajn-Ísa, před pár týdny se jí však podařilo dostat ven.

Lisa byla jednou ze zhruba 750 rodinných příslušníků bývalých zahraničních bojovníků Islámského státu, kteří v polovině října uprchli, a to po zahájení turecké ofenzivy na severozápadě Sýrie. Společně s dalšími obyvateli tábora se vydala směrem k turecké hranici, kde jí zachytily Ankarou podporované milice. Právě na syrsko-turecké hranici nyní čeká na svůj další osud.

Zvěsti o útěku osmatřicetileté Irky, která se v roce 2015 přidala k islamistům v Sýrii, se rychle dostaly k úřadům v její rodné zemi. Podle tamních médií ministerstvo zahraničí vyslalo do oblasti vlastní tým, který má irskou občanku i s dítětem repatriovat domů. Detaily mise jsou kvůli bezpečnosti tajné, snahy dostat Lisu do Irska jsou ale víc než zřejmé.

To, že by se Lisa měla vrátit do Irska, už v červenci potvrdil premiér Leo Varadkar. „Chci, aby její dítě mělo možnost dostat se domů. Nikdy bych neoddělil matku od dítěte, takže ano – chci, aby se dostala domů,“ prohlásil v létě.

Obrat

Návratu bývalých přívrženců Islámského státu se doposud drtivá většina západoevropských zemí bránila, Irsko ale v klubu států, které řeší problém s takzvanými „zahraničními bojovníky“, patří k těm benevolentnějším. V důsledku turecké invaze nicméně postoj začaly měnit i mnohem striktnější země, jako Německo, Francie či Belgie.

„Po turecké ofenzivě došlo ke skutečně velké změně. Je ale otázkou, v jakých počtech repatriace proběhne,“ řekl v nedávném rozhovoru pro iROZHLAS.cz vedoucí Centra pro bezpečnostní studia na Metropolitní univerzitě Praha Oldřich Bureš s tím, že ve zmíněných zemích rostou obavy, že uprchlí radikálové doputují do Evropy na vlastní pěst.

„Tyto státy tak docházejí k závěru, že je minimálně v případě žen a dětí možná lepší se o nějakou repatriaci pokusit,“ dodal.

Lisa tak pravděpodobně nebude jedinou ze západoevropských nevěst Islámského státu, které se v blízké budoucnosti vrátí zpět do svých domovských zemí.

‚Půvabná dáma‘

K takzvanému Islámskému státu v Sýrii a Iráku se v minulosti připojily desítky Evropanek, příběh Lisy je však přeci jen v mnoha ohledech jiný. Neodjela do Sýrie jako mladá teenagerka, která chtěla zažít dobrodružství či uniknout problémům doma, ale jako 33letá žena s mnohaletými zkušenostmi.

Před svým odjezdem na Blízký východ sloužila u 27. pěšího praporu a později se přidala i k posádce vládního letounu, který přepravoval irské politiky včetně tehdejšího premiéra Bertieho Aherna – on sám ji podle svých slov pamatuje jako „půvabnou dámu“, která milovala svou práci.

V rozhovoru pro Irish Independent z roku 2011 sama sebe popsala jako bývalou milovnici večírků, která při popíjení s přáteli neznala míru, kouřila marihuanu a někdy sáhla i po extázi. Od života ale chtěla víc, začala proto hledat odpovědi na velké životní otázky. A ty prý nakonec našla v islámské víře.

Po přijetí islámu se rozhodla z irského vládního letectva odejít – hlavní životní rolí muslimek je totiž podle jejích slov být manželkou a matkou. I to ji zřejmě přivedlo do chalífátu, kde se údajně stala druhou manželkou britského radikála Sajída Aslama.

Terčem zájmu pro FBI

Z Irska odešla v roce 2013, kdy se dostala do Tuniska. Odtud pak přes Turecko zamířila do Sýrie.

Tak začal její život v „chalífátu“. Jak ale nyní přiznává, na začátku chtěla žít podle muslimských pravidel, a ne pod nadvládou „nějakého brutálního uskupení“. Kvůli životu stráveném v „Islámském státu“ se stala terčem FBI. Agenti Úřadu pro vyšetřování tak Irku během pobytu v syrských táborech už několikrát vyslýchali.

Osmatřicetiletá žena tvrdí, že se během života pod takzvaným Islámským státem nikdy nedopustila žádného násilí, ani se k radikálům nesnažila verbovat další muslimy za západní Evropy, jak ji někteří obviňují. „I kdybych chtěla bojovat, nenechali by mě,“ říká v rozhovoru pro BBC Lisa. V Sýrii porodila dceru Rakeju, o níž mluví jako o „prioritě číslo jedna“.

Právě dvouletá dcera je pro Irku hlavní motivací, proč usiluje o návrat do Evropy. „Ptáte se mě, jestli plánuju někomu ublížit? Ne. Chystám se něco provést? Ne. Jediné, co chci, je vychovávat dceru a umožnit jí vzdělání,“ snaží Lisa sebe samu obhájit.

V odpovědi na otázku, zda její repatriace do Irska může znamenat určité nebezpečí, má Lisa jasno. „Nemyslím si o sobě, že bych byla radikalizovaná. Vím jen to, že jsem šla k Islámskému státu a ten padl. Nepřišla jsem sem proto, abych někoho zabila. Nikoho jsem tu nezabila, ani neplánuju nikoho zabít. Jsem stále stejná,“ uzavřela.