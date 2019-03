‚Eliminován ze sta procent území.‘ Bílý dům oznámil, že Islámský stát už v Sýrii neovládá žádné území

Teroristická organizace Islámský stát (IS) už neovládá v Sýrii žádné území. V pátek to řekla novinářům na palubě amerického prezidentského speciálů Air Force One mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Podle ní o tom prezidenta Donalda Trumpa informoval americký ministr obrany. Agentura AP v této souvislosti připomněla, že Trump už o vítězství nad IS hovořil v posledních měsících několikrát.

