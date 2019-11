Syrská armáda sestřelila nad Damaškem izraelské rakety. Izrael přesto informoval o zásahu desítek cílů

Syrská protiraketová obrana ve středu sestřelila izraelské rakety nad Damaškem. S odvoláním na zdroj v syrské armádě o tom informovala syrská státní agentura SANA. Izraelská armáda později podle agentury Reuters oznámila, že v odvetném útoku zasáhla v Sýrii desítky íránských a syrských cílů. Damašek 6:30 20. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Syrská protiraketová obrana ve středu sestřelila izraelské rakety nad Damaškem (ilustrační foto). | Foto: Omar Sanadiki | Zdroj: Reuters

Izraelské střely byly podle agentury SANA odpáleny z izraelských letounů nad Golánskými výšinami a Mardžajúnem, většinu z nich ale syrský systém protiraketové obrany podle syrských médií sestřelil.

Později izraelská armáda uvedla, že zasáhla cíle v Sýrii. „V reakci na rakety odpálené íránskými silami ze syrského území na Izrael včera večer, bojové letouny izraelské armády zasáhly vojenské cíle íránských jednotek Al-Kuds a syrských ozbrojených sil, včetně raket země-vzduch, vojenských základen, a skladišť se zbraněmi,“ uvedla izraelská armáda ve středečním prohlášení.

Od začátku syrského konfliktu v roce 2011 vedl Izrael několik útoků v Sýrii proti režimu syrského prezidenta Bašára Asada a proti jeho spojencům, Íránu a libanonskému Hizballáhu.

Syrská občanská válka, kterou zažehlo utlačování prodemokratických demonstrací v roce 2011, se během let zapojením různých regionálních a zahraničních sil zkomplikovala. Násilí si vyžádalo již nejméně 400 000 obětí a přes 11 milionů obyvatel, tedy polovina předválečné populace, muselo opustit své domovy.

Z toho 5,6 milionu lidí uprchlo do ciziny. Do bojů se na straně prezidenta Bašára Asada zapojilo v roce 2015 Rusko, což do značné míry ovlivnilo poměr sil ve prospěch režimu.