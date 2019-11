Izrael posílá pomoc syrským Kurdům. Po odchodu amerických vojáků chce bránit sílícímu vlivu Íránu

Syrští Kurdové získávají podporu od Izraele. Potvrdila to zástupkyně izraelského ministra zahraničí Cipi Hotovelyová. Pomoc zasílá židovský stát nejméně od odchodu amerických jednotek ze severu Sýrie. Pentagon v říjnu stáhl ze syrského pohraničí své vojáky a nechal tak kurdské milice napospas Turecku a syrskému režimu. Od stálého zpravodaje Jeruzalém/Damašek 21:33 7. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelka kurdského původu drží před americkou ambasádou v Tel Avivu kurdskou vlajku (archivní foto) | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Izraelská vláda zatím nebyla příliš otevřená v tom, jak moc Kurdům pomáhá a v čem podpora spočívá. Pravděpodobně nejde o vojenskou pomoc, ale spíše o pomoc humanitární a o podporu v oblasti zpravodajských informací.

Angažmá Izraele v této části světa je poměrně nezvyklé, protože s arabskými zeměmi, tady konkrétně se Sýrií a Irákem, nemá židovský stát ani diplomatické vztahy. Kurdové jsou tak vlastně se svým vztahem k Izraeli naprostou výjimkou.

Už 10. října, tedy druhý den turecké operace na severu Sýrie, slíbil izraelský premiér Benjamin Netanjahu Kurdům humanitární pomoc. Zároveň odsoudil tureckou operaci a varoval tuto zemi před etnickými čistkami.

‚Za dveřmi stál maskovaný policista se štítem.‘ Syrští běženci popsali násilné deportace tureckých úřadů Číst článek

Podpora Kurdů je ze strany Izraele čistě pragmatickým krokem, i když ji izraelští politici často balí do hezkých slov o statečném a prozápadním kurdském národu, který je třeba podpořit. Nicméně Izrael určitě vychází z toho, že nepřítel mého nepřítele může být dobrý přítel.

Izrael už podporoval irácké Kurdy proti režimu Saddáma Husajna i proti současné vládě v Bagdádu, která je hodně proíránská, a podporuje teď i syrské Kurdy proti Damašku, který je také proíránský.

Hlavní roli v tom tedy hraje to, že Izrael se snaží zabránit rozšiřování vlivu Íránu v těchto oblastech. Úplně ideální by ale pro Izrael bylo, kdyby Kurdové ustanovili svůj vlastní stát, který by byl hrází pro íránskému vlivu.

V syrském pohraničí začaly hlídkovat turecko-ruské jednotky. Hlídky patrolují na velké části turecko-syrské hranice. Pro kurdskou správu to znamená, že definitivně ztratila kontrolu nad pohraničím. Na základě dohody Turecka s Ruskem se navíc na hranicích rozmisťují i syrští vojáci Bašára Asada, kteří připravili Kurdy o suverenitu nad tímto územím.