Výbuch na letecké základně v Sýrii si vyžádal asi 26 obětí. Explozi nejspíš způsobila technická chyba

Výbuch na letecké základně v Sýrii si podle místních provládních médií vyžádal životy 26 vojáků. Explozi, která se stala v sobotu v centrální části země, úřady podle agentury AP přičetly technické chybě. O výbuchu na základně Šajrát v provincii Homs informoval deník Al-Vatan a státní syrská agentura SANA. Explozi, kterou představitel syrské armády označil za vážnou, podle médií způsobila chyba při přepravě munice. Damašek 14:21 4. srpna 2019

Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která sídlí v Británii a dlouhodobě o situaci v Sýrii informuje, tvrdí, že o život přišlo 31 lidí a že příčina výbuchu je stále nejasná.

Spojené státy ostřelovaly základnu Šajrát v roce 2017 po chemickém útoku na opozicí kontrolovanou oblast, který Washington přičetl Damašku.

Syrská občanská válka, kterou zažehlo utlačování prodemokratických demonstrací v roce 2011, se během let zapojením různých regionálních a zahraničních sil zkomplikovala.

Násilí si vyžádalo již nejméně 400 tisíc obětí a přes 11 milionů obyvatel, tedy polovina předválečné populace, muselo opustit své domovy. Z toho 5,6 milionu lidí uprchlo do ciziny. Do bojů se na straně prezidenta Bašára Asada zapojilo v roce 2015 Rusko, což do značné míry ovlivnilo poměr sil ve prospěch režimu.