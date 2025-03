Miny od pádu Asadova režimu zabily v Sýrii 200 lidí. S jejich odstraněním pomáhají dobrovolníci

Syřané se po pádu Asadova režimu vracejí do svých domovů. Zde ale v některých případech narážejí miny a nevybuchlou munici. Výbušniny od prosince zabily již 200 lidí. Obzvlášť ohrožené jsou děti, jež si mohou nalezenou munici splést s hračkou, píše deník The Guardian. Damašek 18:10 19. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S odstraňováním min v Sýrii pomáhá i OSN | Foto: Muhammed Malik Hattab | Zdroj: Reuters

Od prosince 2024 se do svých domovů v Sýrii vydalo téměř 1 200 000 lidí. Ty ale při návratu mohou ohrozit nevybuchlé miny. Po celé zemi jsou roztroušeny tisíce kusů výbušnin. Kvůli kontaktu s nimi zemřelo podle OSN během posledních tří měsíců 200 lidí a 344 bylo zraněno – třetina obětí jsou děti.

Organizace HALO Trust, jež se věnuje odstraňování min, uvádí ještě vyšší číslo – 640, nerozlišuje ale mezi mrtvými a zraněnými. Mapa ze začátku února ukazuje velký počet incidentů s minami na severozápadě země a v guvernorátu Dajr az-Zaur.

„Před pár dny stádo ovcí zabloudilo na minové pole. Jedno ze zvířat aktivovalo výbušné zařízení – exploze zabila několik ovcí a pastýře vážně zranila. Děti umírají poté, co seberou granát. Rodiny, které často poprvé po letech slaví ramadán společně, umírají ve svých domovech,“ řekl programový manažer HALO pro Sýrii Damian O’Brien.

OSN uvádí, že z 26 incidentů spojených s výbušninami za poslední dva únorové týdny se 15 z nich stalo na zemědělské půdě či v oblastech, kde se pásla zvířata.

Odstranění potrvá dekády

„Nedá se říct, že by některá oblast Sýrie byla v současnosti úplně očištěná od pozůstatků bojů,“ řekl deníku The Guardian koordinátor programu protiminových opatření organizace Bílé přilby Mohammed Sami al-Mohammed.

„Jsou země, kde válka skončila před 40 lety, ale nebezpečí min se jim stále nepodařilo zcela eliminovat. Není to tak jednoduché. To, co se dělo v Sýrii, bylo ještě víc zničující než v některých jiných oblastech,“ dodal.

S odstraňováním min pomáhají i dobrovolníci, kteří při této činnosti riskují život – a v některých případech o něj přišli. Jedním z nich byl i pětatřicetiletý Fahd al-Ghajar, který svoji práci dokumentoval na facebooku. Ghajar se naučil pracovat s minami, když pracoval pro syrskou armádu. Po začátku občanské války v roce 2011 se přidal k opozici.

„Sýrie je svobodná, ale náš tým každý den někoho ztratí. Všichni budeme nakonec mrtví – to, na čem záleží, je vyčištění země,“ napsal poté, co zemřel jeden z jeho kolegů. Samotného Ghajara zabila mina 21. února na severu země, když po odminování farmy šel ještě prozkoumat pole.

„Obětoval se, aby ostatní mohli žít,“ řekl jeho bratr Abduljabbal Alghajar. „Země je svobodná. Musíme stát při lidech a odstranit miny, abychom jim pomohli vrátit se domů.“

Podle OSN je pro 68 procent vnitřně vysídlených osob v uprchlických táborech na severovýchodě země možná přítomnost výbušnin jedním z důvodů, proč se zatím nevrátili domů.