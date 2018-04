Západní státy předložily Radě bezpečnosti svůj návrh rezoluce o Sýrii. Projednávat se začne po víkendu

Francie, Velká Británie a Spojené státy předložily 12 partnerům v Radě bezpečnosti OSN návrh rezoluce o Sýrii, který mimo jiné odsuzuje nasazení chemických zbraní v Sýrii a požaduje vytvoření nového mechanismu pro nezávislé vyšetřování těchto útoků. Vyjednávání o předloženém návrhu mají podle agentury AFP začít v pondělí. New York 6:58 15. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Žádné datum hlasování nebylo stanoveno. Podle diplomatů je to tím, že Paříž, která návrh redigovala, chce čas pro opravdová jednání.

Podle AFP je to poprvé, co je Radě bezpečnosti OSN předložen tak mnohostranný návrh, který se kromě chemických zbraní týká i humanitárních a politických aspektů syrského konfliktu, trvajícího déle než sedm let. Návrh rezoluce odsuzuje všechny případy nasazení chemických zbraní v Sýrii, zejména chemický útok na Dúmu 7. dubna, a navrhuje vytvoření nezávislého mechanismu pro vyšetřování a zjištění viníků těchto incidentů na zásadě nestrannosti a profesionality.

Návrh požaduje od syrských úřadů, aby plně spolupracovaly s Organizací pro zákaz chemických zbraní. Vyžaduje také nastolení trvalého příměří a zajištění neomezeného přístupu k humanitární pomoci po celé Sýrii. V politické oblasti dokument požaduje, aby syrské úřady začaly v dobré víře, konstruktivně a bez předběžných podmínek jednat s opozicí.

Tato jednání, která naposledy v Ženevě na počátku března uvízla na mrtvém bodu, by se měla týkat vlády, ústavy, voleb, boje proti terorismu a opatření na posílení důvěry mezi znepřátelenými stranami. Návrh také žádá, aby generální tajemník OSN podal zprávu o uplatňování rezoluce během dvou týdnů od jejího přijetí.

Rada bezpečnosti OSN v sobotu zamítla ruský návrh rezoluce kritizující útoky USA, Francie a Británie na Sýrii. Generální tajemník OSN António Guterres na úvod mimořádného zasedání vyzval členy rady, aby zachovali umírněnost a vyvarovali se vyhrocování situace v Sýrii.

Noční údery byly odvetnou akcí za údajný chemický útok na syrskou Dúmu. Podle Západu ho provedl syrský režim, což ale Damašek i spojenecké Rusko odmítají.