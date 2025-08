Sýrie se otevírá turistům. ‚Je možná správný čas pro návštěvu, menšiny ale mají strach,‘ míní zpravodaj

Sýrie se po 14 letech občanské války otevírá byznysu i turistům. V některých oblastech však pokračuje násilí. Spojené státy, Evropa i arabské země ale chtějí dát novému syrskému vedení šanci a pozastavují nebo ruší dlouholeté sankce. „Teď je možná správný čas Sýrii navštívit, i když je to spíš stále pro dobrodružnější povahy,“ říká blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček. Zemi procestoval autem. Rozhovor Damašek 15:27 5. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Silnice v Sýrii jsou hlídané, jsou na nich checkpointy, popisuje zpravodaj (Ilustrační foto) | Foto: Khalil Ashawi | Zdroj: Reuters

Kde jsme vás právě zastihli?

Právě teď jsem v Jeruzalémě, což byla neplánovaná zastávka na cestě ze Sýrie zpět do mého „domovského“ Egypta. Teď se dívám z hotelového pokoje dolů na své zaparkované auto s egyptskou arabskou poznávací značkou, které tady v Izraeli budí velkou pozornost a zvědavost.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Většina Syřanů současné vedení podporuje. Menšiny mají strach, násilí u nich pokračuje, tvrdí blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček

Je to už páté velké město arabského světa, které jsem během své cesty navštívil. Jeruzalém nebyl plánovaný, ale včera mě potkalo velké zdržení na hranicích z Jordánska do Izraele, takže návrat do Káhiry se trochu zdržel.

Vyrazil jste autem ze své domovské Káhiry až do Sýrie, projet jste musel několik zemí. Jak dlouho trvá dostat se po zemi z Káhiry do Damašku?

Na mapě nejsou vzdálenosti na Blízkém východě nijak velké. Jsou to většinou stokilometrové vzdálenosti mezi jednotlivými městy, ale cesty prodlužují hlavně hranice a hraniční přechody. Zvlášť když jedete vlastním autem, je tam obrovské množství různých procedur, které je potřeba vyřešit.

Pak jsou tam i další překážky, které oproti mapě prodlužují cestu. A to třeba v Egyptě, kde jsou některé silnice uzavřené pro cizince, takže musí volit mnohem delší objížďky. Kdybych jel přímo tou cestou, kterou jet můžu, tak bych z Káhiry do Damašku dojel za dva dny.

4:22 Optimismus mezi sutinami. Co se děje v Gaze, dělo se před lety v syrském Jarmúku. Teď se tam vrací život Číst článek

Jsou ještě dvě možnosti, jak se dostat z Egypta do Jordánska po cestě, a to buď přímo trajektem, anebo jet ještě kousek přes izraelské území. Obě cesty trvají zhruba stejně dlouhou dobu.

Potíže na hranicích

Setkal jste se při samotné jízdě autem po cestě s nějakými nástrahami?

Řekl bych, že nástrah není zase tak moc. Až na ty samotné hranice, kdy člověk nikdy neví, jestli nakonec projede, nebo neprojede. Hranice také často mají své otevírací hodiny. Takže si to člověk musí naplánovat tak, aby stihl ty procedury, než hranici zase uzavřou.

Chtěl jsem jet ze Sýrie dál do Evropy a udělat cestu z Káhiry až do Prahy, ale tam se ukázalo, že syrsko-turecké hranice jsou pro cizince stále ještě neprostupné. Pokud jde o silnice a dálnice, ty jsou tu kupodivu ve všech projetých zemích poměrně slušné včetně Sýrie, což mě překvapilo.

Specifika místního provozu se samozřejmě projeví ve všech zemích – občas proti vám jede auto v protisměru, z obou stran na dálnici vyjíždějí motocykly, kola, občas je tam ostrý provoz, nejezdí se v pruzích... Je potřeba dávat pozor, ale toto jsou věci, na které musí být člověk tady na Blízkém východě zvyklý.

„Specifika místního provozu se samozřejmě projeví ve všech zemích – občas proti vám jede auto v protisměru, z obou stran na dálnici vyjíždějí motocykly, kola, občas je tam ostrý provoz, nejezdí se v pruzích... “ Štěpán Macháček (zahraniční zpravodaj ČRo)

Už vyplynulo, že s hraničními přechody někdy bývá potíž. Jak to vypadá s těmi syrskými? A může se vůbec do Sýrie dostat každý?

Může se sem dnes dostat každý jako turista. Sýrie už je v tomto směru úplně otevřená. Turista může přiletět do Damašku a na příletu si koupí vízum.

Totéž může udělat, když pojede z Libanonu do Damašku, na hraničním přechodu z Jordánska do Damašku. Zatím jsou stále uzavřené jen ty hranice z Turecka.

Pokud jde o pozemní hraniční přechody, Syřané do toho hodně investovali. Terminály jsou opravené a čisté. Jsou tam vojáci, a i když vypadají stále spíše jako příslušníci džihádistických skupin, jsou velice milí a slušní, poradí. Vesměs jsem měl ze vstupu do Sýrie pozitivní dojem.

Kde je bezpečno

Pokud by dnes chtěl Sýrii někdo navštívit, co pro to musí udělat?

Teď je možná správný čas, i když je to spíš stále pro dobrodružnější povahy. Ale teď už Sýrii navštívit jde, možná zatím, protože nikdo neví, kam se vývoj bude nakonec ubírat.

5:22 Děti se narodily za plotem, domov v Sýrii neznají. Po pádu Asada se vrátila jen desetina uprchlíků Číst článek

Není potřeba udělat nic jiného než si koupit letenku do Damašku. Je nutné si s sebou vzít dostatečnou hotovost, protože v Sýrii stále ještě nefungují bankomaty na mezinárodní karty a nedá se platit kartou.

Hotely v Sýrii, v Damašku a v Aleppu nejsou na mezinárodních rezervačních systémech, jako je Booking.com a podobně. Takže je potřeba tomu věnovat více času, najít si telefonní čísla na internetu, zavolat do hotelu, přímo si ho zarezervovat a zjistit, jestli ten hotel vůbec ještě existuje.

V penězích je v Sýrii poměrně chaos, protože v Damašku a okolí se platí syrskými lirami, takže u sebe člověk pořád nosí velké zagumičkované štosy bankovek vzhledem k tomu, jak syrská lira devalvovala. Platí se tam ale také dolary. Naopak na severu Sýrie všude berou pouze turecké liry. Není to úplně jednoduché.

Pokud jde o internet, i ten v Sýrii funguje. Je možné si koupit SIM kartu, po většinu dne internet je a člověk může být na datech.

Boje mezi beduíny a drúzy mají už 940 obětí. Syrský prezident oznámil příměří a vyzval k ukončení násilí Číst článek

Kde je po Sýrii bezpečné se pohybovat a kam byste vůbec nedoporučoval se vypravovat?

Vyhodnotil jsem si to tak, že bezpečný z toho, co jsem viděl a cítil, je Damašek – hlavní město a jeho blízké okolí, kde jsou nějaké turistické cíle, kam stojí za to se podívat. A potom Aleppo, přestože je město hodně zdevastované.

Stejně tak dálnice, která obě města spojuje, je bezpečná. Jsou na ní checkpointy, je tedy udržovaná a hlídaná. Možná ještě město Hamá. I tam se dá celkem bez problémů podívat, je zajímavé svými vodními koly na řece Orontu.

Do dalších oblastí bych se zatím nepouštěl, ani do Palmýry v syrské poušti, ani do venkovských oblastí. Tam je bezpečnostní situace stále nejistá, navíc tam roste kriminalita. Pokud bych teď plánoval turistickou cestu do Sýrie, tak pouze do Damašku a Aleppa.

Podpora i strach z nové vlády

Už jste říkal, že není jasné, kterým směrem se Sýrie v příštích měsících, natož pak letech vydá. Jaké jsou zatím postoje Syřanů k současné vládě prozatímního prezidenta Ahmada Šary?

Viděl jsem, že jak všude de facto zmizely portréty bývalého diktátora Bašára Asada, kupodivu je nenahradily portréty současného prezidenta. Ahmad Šára se stále snaží být tak trochu v pozadí dění.

Ženy v Sýrii musí nosit na veřejných plážích burkiny, rozhodla tamní vláda. Výjimku mají luxusní hotely Číst článek

Mám pocit, že samotní Syřané v tuto chvíli převážnou většinou současné vedení podporují. Doufají, že Sýrii nakonec skutečně etabluje jako fungující stát. Ale nemalá menšina se na současnou vládu dívá se strachem a s podezřením, protože v ní vidí ty bývalé džihádisty, kteří v rámci fronty Nusra bojovali v Sýrii proti režimu. Podle nich to nejsou žádní beránci.

Menšiny se bojí toho, že je vláda buď nebude schopná ochránit, nebo že proti nim přímo zakročí. Menšinou mám na mysli křesťany, drúzy, alavity. Právě v oblastech, kde tyto menšiny žijí, násilí pokračuje.

Pokud jde o bezpečnost v Sýrii, byl jsem překvapený, že na checkpointech a v ulicích jsou lidé se samopaly stále ti vousatí džihádisté, i když už v nových uniformách. Jsou velice milí a vstřícní vůči cizincům, jsou to spíš takoví prostší, venkovští lidé, nemají příliš znalostí.

Zdá se, že se v tomto směru vládě podařilo kooptovat bývalé džihádisty do bezpečnostních složek, které teď kontrolují na ulici pořádek. A zdá se, že alespoň v těch místech, kde jsem byl, to funguje.