ONLINE: První den ofenzivy prohlásila Ankara za úspěch. USA se bojí útěku vězňů ze syrských táborů

První noc turecké protikurdské ofenzivy v Sýrii byla podle Ankary úspěšná a byly obsazeny vybrané cíle. Oznámilo to turecké ministerstvo obrany. Kurdové hlásí těžké boje v pohraničních vesnicích, do nichž se Turci snaží vstoupit. Turecká armáda zahájila útok v severní Sýrii ve středu s úkolem vyčistit pohraničí od kurdských oddílů YPG a připravit podmínky pro zřízení bezpečnostní zóny. Ankara/Damašek 11:57 10. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé prchající z města Rás al-Ajn. | Foto: Rodi Said | Zdroj: Reuters

Kurdské YPG jsou součástí arabsko-kurdských Syrských demokratických sil (SDF) a Ankara je řadí k teroristickým organizacím. Jejich mluvčí Marván Kámišlí ve čtvrtek řekl, že ve vesnicích, do nichž se Turci snaží vstoupit, se odehrávají těžké boje.

V pohraničním městě Kámišlí podle kurdských zdrojů turecká armáda ve středu večer zasáhla část věznice, v níž je mnoho zajatců z Islámského státu. Úřady spravující Kurdy obývané oblasti severní Sýrie to považují za zjevný pokus zajatce tímto způsobem osvobodit.

Text pokračuje pod online reportáží

57272

„Takové útoky na věznice s teroristy povedou ke katastrofě, jejíž důsledky později svět nemusí zvládnout,“ stojí v prohlášení kurdských úřadů. Turecko tuto informaci zatím nekomentovalo.

Možný útěk vězňů

Z podobných incidentů mají strach ve Washingtonu. List The New York Times píše, že Američané mají seznam až 60 lidí, které chtějí z táborů odvézt. „Odvážíme nejnebezpečnější bojovníky Islámského státu pryč a umísťujeme je do zabezpečených míst,“ cituje list prezident Donalda Trumpa. Předtím Trump tvrdil, že odpovědnost za vězně ponese Turecko.

Američané odvezou ze Sýrie vězně z řad Islámského státu. Při turecké ofenzivě by mohli uprchnout, bojí se Číst článek

Zatím není jasné, co chtějí Spojené státy dělat s těmi, které považují za nebezpečné a odvezou je ze Sýrie jinam. Podle newyorského listu je v táborech 9000 bývalých bojovníků teroristické organizace ze Sýrie a Iráku a 2000 z dalších 50 států včetně západoevropských.

Američané v boji proti Islámskému státu s Kurdy spolupracovali, stejně jako třeba Francouzi. Washington své vojáky před tureckou ofenzivou z oblasti stáhl, což mnozí považují za zradu.

Francouzský prezident Emmanuel Macron tento týden přijal zástupkyni Kurdů, aby prokázal podporu jejich boji. Ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian tureckou operaci označil za jednostrannou a odsoudil ji, ministryně obrany Florence Parlyová ofenzivu považuje za nebezpečnou pro Kurdy.

Pokud by se Paříž rozhodla zasáhnout v současném konfliktu na severu Sýrie, připojilo by se k ní Řecko. Ve čtvrtek to řekl řecký poslanec Angelos Syrigos z vládní strany Nová demokracie. „Pokud do války vstoupí Francie, Řecko se připojí,“ citoval ho turecký deník Sabah.

Turecko se o bezpečnost jižní hranice oprávněně bojí, říká Pompeo. Zelenou k ofenzivě ale USA nedaly Číst článek

Nejasný počet obětí

Vývoj sleduje exilová Syrská organizace lidských práv. Podle jejích informátorů v Sýrii byla ve čtvrtek ráno slyšet sporadická střelba z pohraničních oblastí v okolí měst Tall Abjan a Rás al-Ajn. Kurdům se údajně podařilo odrazit další útok tureckých pozemních oddílů u Tall Halafu.

Turecké ministerstvo obrany ráno sdělilo, že první noc operací byla úspěšná, protože se podařilo obsadit vybrané cíle. Z oznámení ale není jasné, o jaké lokality se jedná. Do turecké ofenzivy se zapojují povstalecké skupiny, které Ankara podporuje a jež působí na severu Sýrie. Jejich mluvčí oznámil, že tyto oddíly směřují k bojišti na hranici.

Informace o obětech nejsou k dispozici z nezávislých zdrojů. Podle Syrské organizace lidských práv od středy Kurdové přišli o 19 lidí a kromě toho zemřelo osm civilistů. Údajně jde o oběti tureckých náletů a dělostřelecké palby.