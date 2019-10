Vojenský zásah Turecka v Sýrii odsuzujeme, říká Petříček. Cestou k míru je podle něj diplomacie

Turecké vojenské operace na severovýchodě Sýrie odsoudila třeba Evropská unie nebo Austrálie, projednávat je bude i Rada bezpečnosti OSN. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg vyzval Turecko, které je členem aliance, ke zdrženlivosti. „Odsuzujeme to. Konflikt v Sýrii se musí řešit diplomaticky,“ řekl pro Radiožurnál český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Vyjádřil se také k čínskému vypovězení smlouvy mezi Prahou a Pekingem. Rozhovor Praha 8:41 10. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „S tureckým velvyslancem se brzy uvidím znovu,“ říká Tomáš Petříček. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane ministře, jak se k turecké ofenzivě staví Česká republika?

Česká republika také odsoudila tento jednostranný krok, který Turecko v severovýchodní Sýrii podniká. Aktivně jsme se zapojili do přípravy společného postoje a stanoviska Evropské unie. Už v úterý jsem byl v kontaktu s Federicou Mogheriniovou (šéfka unijní diplomacie, pozn. red.), považuji za velmi pozitivní, jaká je v tomto ohledu jednota v Evropské unii. Věřím, že Evropská unie bude v tuto chvíli velmi aktivní a bude se snažit přimět Turecko k tomu, aby operace zastavilo.

Bude proti Turecku podnikat konkrétně i Česko? Nizozemsko si předvolalo tureckého velvyslance.

S tureckým velvyslancem jsem měl možnost hovořit už včera (středa, pozn. red.). Samozřejmě jsem mu říkal, že žádné jednostranné kroky nepovažujeme za vhodné. To bylo ještě před samotným zahájením operací. Nicméně předpokládám, že se brzy uvidíme znovu.

Jak by se podle vás měla situace v Sýrii řešit?

Rozhodně jednáním a diplomaticky. Od začátku podporujeme, aby celý konflikt, který trvá už přes osm let, byl řešen politickým jednáním. Před 14 dny byla ustavena ústavodárná komise, která měla připravit pro zemi novou ústavu. Měla být složena jak ze zástupců současného režimu, tak opozice, ale také občanské společnosti. Věřili jsme, že to bude cesta k tomu, jak tento dlouhodobý konflikt ukončit a udržet mír jako předpoklad pro návrat uprchlíku. Protože jeden z argumentů ze strany Turecka je, že na jeho území jsou čtyři miliony uprchlíků a bylo by rádo, aby se postupně začalo vracet. Návraty ale musí být dobrovolné. Nemůžeme uprchlíky nutit vracet se někam, kde nikdy nebyli.

Mezitím se ale situace zdramatizovala. Turecko podniklo vojenskou operaci. Co dál?

Jsem přesvědčen, že na to musíme skutečně použít diplomatické nástroje. Tlačit na Turecko, aby operace zastavilo. V tomto směru věřím, že Evropská unie bude aktivní. Na pondělním jednání rady to budeme znovu řešit. Věřím, že Turecko uvidí tlak mezinárodního společenství, bude cítit, že se dostává do izolace a přehodnotí své kroky.

Ještě k informaci ze čtvrtečního rána. Peking vypověděl sesterské partnerství s Prahou a pozastaví všechny oficiální styky s městem. Vaše reakce na nejnovější krok Číny?

Rozhodnutí jsem zaznamenal. Vnímám to, že ze strany Pekingu to byl očekávaný krok poté, co několik měsíců Praha zvažuje, že smlouvu ukončí kvůli odkazu na politiku jedné Číny, ke které se jako stát hlásíme od roku 1989. Spíš budu sledovat reálné dopady.

Je to oficiální pozastavení styků problém pro Českou republiku?

Vztahy mezi městy nutně neodráží oficiální zahraniční politiku České republiky.

Ani když se tak čínská strana tváří?

Čínským představitelům opakovaně zdůrazňuji, že naše pozice se nezměnila. Vláda stále pokračuje ve snaze naplňovat strategický dialog z roku 2016 a v tomto směru věřím, že to tak čínská strana bude vnímat.