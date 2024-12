Turci boří části hraniční zdi, to vždy předcházelo vpádu do Sýrie, popisuje zpravodaj Černohorský

Turecko údajně chystá vojenskou ofenzivu proti kurdským milicím na východě Sýrie. S odkazem na několik nejmenovaných amerických zdrojů to napsal deník The Wall Street Journal. Podle amerických zdrojů začalo Turecko shromažďovat vojenské síly u města Kobani u turecko-syrské hranice. „Kobani je město, které má především obrovskou symbolickou hodnotu,“ vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál zpravodaj České televize Václav Černohorský. Rozhovor Damašek/Ankara 19:00 18. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příslušníci Kurdy vedených Syrských demokratických sil ve městě Hasaka na severovýchodě Sýrie | Foto: Orhan Qereman | Zdroj: Reuters

Jak vážná je situace? Dá se i z otevřených zdrojů vyvodit, že se Turecko skutečně chystá k útoku?

Jednou ze známek toho, že se něco děje, není jenom množství zpráv, o kterých jste mluvil, ale třeba i fakt, že podle tureckých médií začala turecká armáda odstraňovat části hraniční zdi, která dělí Sýrii a Turecko. Vždy v minulosti to byla známka toho, že se turecké jednotky chystají na vpád do Sýrie.

Teď nicméně vidíme na jedné straně napjatou situaci, možná přípravy na vojenskou operaci, ale na druhé straně horečnou diplomatickou aktivitu zejména ze strany Spojených států, které se snaží Turecku v této plánované ofenzivě zabránit.

Ale jestli příměří, které má teď podle všech informací trvat do neděle, vydrží a posune se dál, nebo jestli skutečně ta operace začne, v tuto chvíli není jasné.

Jak klíčové je pro kurdské milice právě město Kobani?

Je to město, které má především obrovskou symbolickou hodnotu. Je to město, které leží přímo na hranici s Tureckem stejně jako řada dalších měst, která ovládají kurdské síly na severu a severovýchodě Sýrie.

Toto město hrálo před lety naprosto zásadní roli v boji kurdských sil se samozvaným Islámským státem. A pokud si dobře pamatuji, tak tehdy kurdští obránci z posledních sil s významnou podporou západních spojenců, zejména Spojených států, toto město před Islámským státem ubránili.

A od té doby město, stejně jako další, která jsou východně od Kobani, ovládají. Takže potud velmi symbolická věc.

Snaha Turecka, respektive jím podporovaných ozbrojených uskupení, dobýt toto město, kterému se v arabštině říká Ajn al-Arab, není nová. Poslední turecký vpád do Sýrie s pomocí jejich místních spojenců, kteří jsou v současnosti známí jako Syrská národní armáda, se uskutečnil v roce 2019.

Už tehdy se vedení Turecka netajilo tím, že Kobani má být jedním z jeho cílů. Tehdy ale město Turecko, respektive jeho místní spojenci, nedobyli.

Turci proti Američanům?

Kdo a jak podporuje Kurdy na východě Sýrie? A je možné, že by na sebe otevřeně mohli narazit Turci a západní spojenci, hlavně Američané, tedy všichni, kdo jsou v NATO, by byli proti sobě?

Ano, nepochybně. Teoreticky to možné je. Otázka americké vojenské přítomnosti je naprosto klíčová pro to, co se na místě bude dít. Amerických jednotek, které v této oblasti operují, není mnoho. Bavíme se o pár stovkách.

Odhady mluví o zhruba 900 amerických vojáků, kteří po rozlehlé oblasti na severu a severovýchodě Sýrie pravidelně provádějí patroly, hlídkují a také jsou klíčovým spojencem pro výcvik kurdských sil. Spojené státy jsou vůbec tím jedním hlavním klíčovým spojencem Kurdů.

V uplynulých dnech jsme viděli, že americké jednotky se po dlouhých letech vrátily do Kobani. Připomenu, že v roce 2019 předcházelo poslední turecké operaci, o které už jsem mluvil, rozhodnutí tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa část amerických jednotek z této oblasti stáhnout. Následoval turecký vpád. A teď tedy byť symbolický, tak důležitý návrat amerických jednotek do Kobani.

To, jakým způsobem bude fungovat americké angažmá v oblasti, může mít zásadní vliv na to, kam případná turecká operace, respektive operace místních spojenců, bude směřovat, jakou bude mít sílu.

Turecké zájmy v Sýrii nejsou zdaleka jediným faktorem, který ohrožuje celistvost Sýrie. Dalším případným ohniskem je hora Hermon v nárazníkové oblasti na jihozápadě země. Tam se v úterý nečekaně objevil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Prohlásil, že tam izraelské síly zůstanou tak dlouho, dokud se nenajde jiné uspořádání, které zajistí bezpečnost Izraele. Kromě toho, že šlo o zřejmě vůbec první osobní návštěvu úřadujícího izraelského premiéra v Sýrii, jak by to mohlo ovlivnit napětí v Sýrii?

Postup Izraele v Sýrii se ocitl pod velkou mezinárodní kritikou. Připomenu, že izraelské jednotky ve chvíli, kdy padl režim Bašára Asada, vstoupily do nárazníkového pásma, což je zóna na území Sýrie a sousedí s Izraelem okupovanými Golanskými výšinami. A od pádu Bašára Asada izraelské jednotky v této oblasti operují, přestože dohoda z roku 1974 stanoví, že tato zóna má být demilitarizovaná.

Izrael argumentuje snahou zajistit svoji bezpečnost a snahou zajistit to, aby se zbraně, které zůstaly po syrské armádě po pádu Bašára Asada, nedostaly do rukou povstalců. Kvůli tomu bombardoval stovky cílů po celé Sýrii a jeho vojáci v té nárazníkové zóně stále operují. Součástí této taktiky je i obsazení pozic na nejvyšší hoře Sýrie, o které jsi mluvil.

A vidíme i změnu rétoriky ze strany Izraele. Nejdříve byla řeč o tom, že jejich pobyt v oblasti je pouze dočasný a teď premiér Netanjahu řekl, že tam zůstanou do doby, než se podaří zajistit nějaké aranžmá, které zaručí Izraeli bezpečnost.

A součástí mezinárodní kritiky směrem na vládu v Jeruzalémě je výtka v tom smyslu, že dříve, než se snažila domluvit s novými vládci Damašku, tak konala nebo koná jednostranně a potenciálně tím ohrožuje budoucí bezpečnost budoucí, která se teď bude v nové Sýrii utvářet.