Sedm mužů a sedm žen drží transparent s nápisem „Hladovka“ a „Sjednoťte naše rodiny“. Protestují přímo naproti řeckému parlamentu.

'Máme právo být s našimi rodinami.' Syrští uprchlíci chtějí z Atén do Německa. Na místě natáčel zvláštní zpravodaj Robert Mikoláš

Všichni také svorně volají „Německo, Německo“. Právě tam se totiž nacházejí jejich příbuzní, za kterými se snaží už řadu měsíců dostat. Zatím ale marně.

„Slibů bylo hodně, žádný ale nesplnili. Ani Řekové, ani Němci. Máme přitom právo na to být společně s našimi rodinami, které jsou tisíce kilometrů odsud,“ stěžuje si jeden z protestujících Syřanů, kteří postavili své stany na hlavním aténském náměstí Syntagma.

Přestože nedosáhli svého cíle, rozhodli se po čtrnácti dnech protestní hladovku ukončit. A to kvůli zdravotním důvodům i s ohledem na své děti, které se tísní ve stanech.

Syrští uprchlíci v Aténách drželi hladovku, aby se mohli znovu shledat se svými rodinami | Foto: Robert Mikoláš | Zdroj: Český rozhlas

„Žádostí o sloučení rodin je mnoho. Jen letos jich dosud bylo 9 300, proto se celý proces zpožďuje a trvá déle než stanovených šest měsíců. Je to ale naší prioritou,“ vysvětluje mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN Boris Češirkov.

Paní Hasna, matka tří dětí pocházející ze syrského Aleppa, je v Řecku už dva roky. Její manžel se mezitím dostal do Německa a teď chce s rodinou za ním.

V Řecku se jim prý žije dobře, ale není to ono, když nejsou všichni pohromadě. O děti se nyní musí starat sama, vychovávala by je ale ráda s manželem.

Muže má v Německu i žena ze syrského Afrinu. O tom, že by naopak on přijel za nimi do Řecka, ale neuvažují. Prý i kvůli tomu, že už ve spolkové republice získal azyl.