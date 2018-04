Napětí kolem Sýrie: Pentagon je připraven navrhnout varianty úderů, je ale zdrženlivější než Trump

Americká armáda je připravena navrhnout možnosti vojenských úderů proti Sýrii, bude-li to z rozhodnutí prezidenta vhodné. Prohlásil to ve středu podle agentur Reuters a AFP americký ministr obrany James Mattis. Spojené státy podle šéfa Pentagonu stále analyzují zpravodajské informace o chemickém útoku v Sýrii, za který podle Washingtonu nese odpovědnost režim syrského prezidenta Bašára Asada. „Pořád na tom pracujeme,“ řekl Mattis. Washington/Londýn 19:06 11. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova amerického Pentagonu | Foto: Yuri Gripas | Zdroj: Reuters

Ministr obrany komentoval možnost amerického úderu během rozhovoru s novináři při návštěvě nizozemské armádní delegace. Na dotaz, zda má k dispozici dostatek důkazů pro obvinění syrského režimu, řekl: „Stále analyzujeme zpravodajské informace, naše vlastní i našich spojenců. Pořád na tom pracujeme.“

Na další dotaz, zda je americká armáda připravena zaútočit v Sýrii, dostane-li příkaz, Mattis řekl, že Pentagon „je připraven navrhnout vojenská řešení, budou-li vhodná, jak prezident rozhodne“.

Podle agentury Reuters jsou slova amerického ministra obrany opatrnější než dřívější výroky Donalda Trumpa. Prezident USA na twitteru na budoucí starty amerických raket dokonce přímo upozornil Moskvu. „Připrav se Rusko, protože (rakety) přijdou, pěkné a nové a 'chytré'!“ napsal prezident. Kreml vzápětí jeho „twitterovou diplomaci“" odmítl.

Ne amatérské akci

Americký ministr obrany Jim Mattis podle server Politico není jednoznačně pro vojenskou operaci proti Sýrii, kterou plánuje prezident. Podle portálu je Mattis proti amatérské akci bez řádné úvahy, jaký bude důsledek. Trump chce rozhodnout co nejdříve o odvetě za údajný chemický útok na město Dúmá.

Mattisův spolupracovník a bývalý velvyslanec v Iráku James Jeffrey řekl, že šéf Pentagonu není pro odvetnou akci, pokud nebude promyšlena celková strategie USA v Sýrii. Americká administrativa nyní podle něj takovou strategii nemá.

„Dokud je tu nebezpečí severokorejských raket, nechce Mattis rozptylovat pozornost kvůli něčemu na Blízkém východě, co může skončit širším konfliktem s Íránem.“ James Jeffrey (Bývalý velvyslanec USA v Iráku )

Také Eric Edelman, který pracoval v administrativě George Bushe, řekl, že loňský raketový útok na Sýrii rovněž nebyl ukotven v širší strategii. Trump loni rozhodl o útoku na syrskou základnu za chemický útok na Chán Šajchún. Z amerických lodí bylo vypáleno 59 střel. Spekuluje se o tom, že tentokrát chce Trump masivnější akci. Podle Edelmana americká loňská odveta syrský režim neodradila od dalšího použití chemických zbraní právě proto, že chyběl širší strategický plán.

Jeffrey také poukázal na to, že se Mattis snaží chránit vojenské zdroje kvůli Severní Koreji a chce, aby se pozornost soustředila na ni. „Dokud je tu nebezpečí severokorejských raket, nechce Mattis rozptylovat pozornost kvůli něčemu na Blízkém východě, co může skončit širším konfliktem s Íránem,“ řekl.

Americký generál ve výslužbě Jack Keane řekl, že odradit režim od používání chemických zbraní nelze odvetným útokem. „Musíte použití chemických zbraní zabránit, a to je možné jedině zničením odpalovacího zařízení nebo chemických zbraní samotných či obojího,“ řekl.

Nemůže zůstat bez odpovědi

Britská premiérka Theresa Mayová ve středu podle agentury Reuters prohlásila, že vše nasvědčuje tomu, že za chemickým útokem je syrský režim. Británie podle ní ve spolupráci se spojenci bude usilovat o to, aby viníci nesli odpovědnost.

Mayová podle deníku The Times v úterý Trumpovi řekla, že Británie potřebuje další důkazy o chemickém útoku na Dúmu. Ve středu premiérka prohlásila, že všechny indicie nasvědčují tomu, že za útok v Dúmě jsou odpovědné syrské úřady.

„Útok chemickými zbraněmi, který se odehrál v sobotu v Dúmě v Sýrii byl šokujícím a barbarským činem,“ řekla Mayová novinářům v anglickém Birminghamu. "Útok chemickými zbraněmi nemůže zůstat bez odpovědi," zdůraznila Mayová.

„Všechno nasvědčuje tomu, že odpovědný je syrský režim a my budeme ve spolupráci s našimi nejbližšími spojenci přemýšlet, jak můžeme zajistit, aby odpovědní skládali účty, a také jak můžeme do budoucna odradit od humanitární katastrofy, kterou je použití chemických zbraní,“ prohlásila Mayová.

Podle šéfa britských labouristů Jeremyho Corbyna by měl mít při jakékoli vojenské akci v Sýrii své slovo také britský parlament. „Parlament by se měl vždy vyjádřit k vojenské akci,“ řekl opoziční předák BBC. „Situace je zjevně velmi vážná, nyní musí zjevně následovat požadavek politického procesu, jenž by měl vést k ukončení války v Sýrii. Nemůžeme riskovat eskalaci ještě větší, než už je,“ zdůraznil Corbyn. Mayová ve středu na dotaz, zda chce kvůli situaci v Sýrii svolat parlament, odmítla přímo odpovědět.

Podle The Times Trump Mayovou o vojenskou účast v odvetné akci nežádal. Dohodli se prý, že mezinárodní společenství musí zareagovat, avšak jednoznačně neobvinili syrský režim. „Shodli se, že zprávy o chemickém útoku v Sýrii jsou nepřijatelné a pokud se potvrdí, budou dalším důkazem krutosti režimu syrského prezidenta Bašára Asada proti vlastnímu národu a jeho naprosté lhostejnosti k právním závazkům týkajícím se chemických zbraní,“ stojí prý v záznamu o rozhovoru.