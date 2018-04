V Sýrii se připravují na případný americký útok. Rusové přesunuli své lodě z přístavu v Tartu

Rusko se připravuje na možný úder Spojených států v Sýrii. Podle ruského tisku základnu ruské flotily v syrském Tartu už opustila většina plavidel. Americká obrana je podle ministra obrany Jamese Mattise připravena na Sýrii provést útok. Pentagon v současnosti zvažuje, jak může zareagovat na údajný chemický útok na město Dúmá u Damašku. Spojené státy a jejich spojenci z něj viní syrský režim prezidenta Bašára Asada. Moskva/Washington 8:26 12. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká bitevní loď USS Donald Cook opouští kyperskou Larnaku | Foto: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Alyssa Weeks | Zdroj: Reuters

List Kommersant porovnal satelitní snímky ruské námořní základny a zjistil, že ještě před několika dny kotvilo v přístavu Tartús sedm válečných lodí, dva obranné čluny a dvě ponorky. Na fotografiích ze středy je vidět, že na základně zůstala pouze jedna diesel-elektrická ponorka.

Agentura Interfax připomněla, že ve Středozemním moři pluje ruská eskadra složená z asi 15 válečných a doprovodných lodí, posílená o fregatu Admirál Essen vybavenou střelami s plochou dráhou letu Kalibr, které už Rusko v Sýrii několikrát použilo.

Damašek a Rusko považují ohlašovanou možnost útoku na cíle v Sýrii za provokaci a před odvetnou akcí varují. Moskva hrozí dokonce sestřelením amerických raket.

Napětí kolem Sýrie: Pentagon je připraven navrhnout varianty úderů, je ale zdrženlivější než Trump Číst článek

Americký prezident Donald Trump ve středu na twitteru pohrozil, že americký úder na Sýrii přijde. „Připrav se Rusko, protože (rakety) přijdou, pěkné a nové a 'chytré'!“ napsal.

Trumpova slova následně mírnila mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Novinářům řekla, že prezident zatím neurčil jasný časový plán případného útoku. Pak ale také dodala, že na stole jsou i různá další řešení. Jaká, to neupřesnila. Opakovaně zdůraznila, že Spojené státy jsou přesvědčeny, že za chemický útok je odpovědný Damašek.

'Twitterová diplomacie'

Podle ministra obrany Jamese Mattise armáda stále prověřuje, jak to je s údajným chemickým útokem na město Dúmá. Pentagon je podle něj připraven nabídnout vojenská řešení, pokud budou odpovídající a pokud o nich rozhodne prezident.

Rusko především odmítlo reagovat na to, co Moskva označila jako „twitterovou diplomacii“ amerického prezidenta.

Už když se začalo spekulovat o případném americkém útoku, ruský velvyslanec v Libanonu Alexander Zasypkin prohlásil, že pokud by americké rakety měly ohrozit ruský personál působící v Sýrii, Rusko je připraveno americké rakety nejen sestřelit, ale navíc i zaútočit na místa startu raket.

Moskva především odmítá, že by za chemický útok na město Dúmá byla odpovědná syrská vláda a koneckonců popírá i to, že se tam vůbec nějaký chemický útok stal.

Rusko: Syrská armáda zcela ovládla Dúmu, poslední baštu protivládních rebelů u Damašku Číst článek

Británie, Francie i Izrael

Případný úder na Sýrii kromě Spojených států zvažují i další státy. Britská premiérka Theresa Mayová podle stanice BBC naznačila, že je připravena se k případné americké reakci připojit i bez souhlasu parlamentu.

Britské ponorky už podle listu The Daily Telegraph dostaly rozkaz přesunout se blíž k Sýrii. List ale upozorňuje, že konečné rozhodnutí o útoku zatím nepadlo. Donald Trump už se mezitím domluvil na pravidelném kontaktu s tureckým prezidentem.

Připojení údajně zvažuje i francouzský prezident Emmanuel Macron. Současně se mluví také o Izraeli, který v posledních týdnech už několikrát podnikl vlastní útoky na syrské území. Jejich cílem většinou bylo zabránit dalšímu pronikání Íránu do Sýrie. Izrael ale nenechává v klidu ani to, že by sousední stát mohl disponovat chemickými zbraněmi.