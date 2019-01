Ze Sýrie před válkou uprchly tisíce Arménů. Nový život hledají i v zemi svých předků

Před válkou v Sýrii uprchly nejen statisíce Syřanů, ale také příslušníci jiných etnik a náboženství, která po staletí tvořila pestrou mozaiku národů usazených kolem řeky Eufrat. Jedním z těchto národů jsou Arméni. Ti žili hlavně v těžce zkoušeném městě Aleppo. Jejich životním příběhům se věnuje Radiožurnál. Od zpravodaje z místa Jerevan 16:10 2. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na hlavní město Arménie Jerevan | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

Syrská jazzová zpěvačka uměleckým jménem Rena De pochází ze syrského Aleppa. Je to Arménka a do země svých předků se vrátila před pěti lety. A na rozdíl od jiných běženců v Jerevanu zůstala.

„Někteří se sice přestěhovali do Arménie a žijí tady, ale většina syrských Arménů to bohužel brala jen jako přestupní stanici do Kanady, Spojených států, Evropy – konkrétně hodně jich odjelo do Švédska. Bohužel,“ popisuje Radiožurnálu.

Rena v Arménii našla nový život. Umělecký i lidský. „Nikdy bych Arménii neopustila. V Aleppu žilo asi 60 tisíc Arménů, 70 procent z nich emigrovalo. Zbytek arménského obyvatelstva tam zůstal. Ti lidé zkrátka neměli peníze na to, aby odjeli. A ti, kteří Sýrii opustili, se tam už nechtějí vrátit. Nevrátí se,“ pokračuje.

‚Tady jsem doma’

Paní Rena to má na rozdíl od svých arménských krajanů ze syrského Aleppa jednodušší. Se svým hlasem může žít v milované, ale chudé Arménii a vystupovat po celém světě.

„Můj život je bláznivý, je to hudba. Každý den je jiný, ale zároveň je to rutina. My muzikanti žijeme a pracujeme v noci. Nemáme rádi ranní vstávání. A to mi fantasticky vyhovuje. Miluju cestování, pokud si to můžu finančně dovolit. Ale vždy se ráda vracím do Arménie, protože tady jsem doma,“ dodává.

Arménská diaspora kvůli několika velkým migračním vlnám početně převyšuje obyvatelstvo samotné Arménie. Jinými slovy – mnohem víc Armének a Arménů žije v cizině než doma. Vždy si ale zachovávají svoji kulturu, tradice a temperament. Jsou nezaměnitelní.

V Arménii se na jaře po revolučních událostech podařilo nenásilně vyměnit totálně zkorumpovaný režim za nový. A Arméni se pomalu začínají vracet domů. Zatím velmi opatrně.