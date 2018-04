Syrský Tom Hanks. Muž už je pět týdnů uvězněný na letišti v Kuala Lumpur

Jeden syrský občan tráví už pět týdnů v tranzitní zóně letiště v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru, zčásti kvůli válce v Sýrii. Informoval o tom ve čtvrtek zpravodajský server BBC. Do Malajsie byl deportován v roce 2016 ze Spojených arabských emirátů (SAE), kde mu po propuknutí války v Sýrii propadlo pracovní vízum. Do Malajsie ho nepustí a pokusy dostat se do Ekvádoru nebo Kambože byly marné.

