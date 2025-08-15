Syrským uprchlíkům brání v návratu miny a zničené domy. Český projekt jim pomáhá úpravnami vody
Návratu Syřanů do vlasti a jejich domovů brání nevybuchlá munice, zničené domy, rozbitá infrastruktura. Česká vláda poskytla do nejhůře postižených oblastí kontejnerové úpravny vod, v mnoha oblastech jsou totiž vodovody nefunkční a studny kontaminované. Jeden český kontejner dodá pitnou vodu desítkám tisíc lidí. A do Sýrie se chystají další.
„Chodím si sem pro pitnou vodu. Doma máme čerpadlo ze studny, ale voda není k pití. A vodovod, ten byl za války zničený, na něj napojení nejsme. Tahle voda je dobrá,“ říká starší pán na rohu křižovatky v Dúmě u Damašku. Popíjí z plecháčku vodu, kterou si natočil z kohoutku na ulici, a dává mi také napít. A voda je moc dobrá, čemuž napomáhá i těch 40°C ve stínu.
„Můj dům je srovnaný se zemí. Je tam místo něj jen plocha. Musím tedy bydlet v pronájmu. Stojí mě to 1 200 000 lir,“ vysvětluje. Onen nájem je v přepočtu 2500 korun, ale pro zbídačené Syřany je to velká suma. „Vydělávám si prodejem cigaret u stánku. Stačí mi to tak na dvě jídla denně,“ doplňuje.
Na okraji města Dúmy stojí velký modrý kontejner s českou vlajkou a tady mě čeká inženýr Nádir al-Lahhám z jedné syrské vodohospodářské firmy.
Vstupujeme do kontejneru: „Voda ze studní je tady tak plná dusičnanů, že přesahuje normy. Je také hodně tvrdá. Proto je v kontejneru změkčující filtr, filtr na dusičnany a uhlíkový filtr,“ popisuje inženýr Nádir.
Nad kontejnerem je vysoká vodárenská věž a tu plní čerpadla z podzemních zdrojů vody. Z věže si bere vodu kontejnerová úpravna. A z kontejneru pak žene jiné čerpadlo už upravenou dobrou vodu do města.
„Vodu pak distribuuje síť vodovodů, kterou jsme po městě rozvedli. Na patnácti veřejných místech jsme umístili dvojice kohoutků, kam si lidé chodí pro vodu,“ líčí.
Dúma je lidnaté předměstí Damašku. Jeden kontejner údajně zásobí pitnou vodou desetinu jejích obyvatel. „Tohle zařízení poskytne dostatek pitné vody pro 40 až 60 tisíc lidí,“ říká inženýr Nádir. Teď pouští venku kohoutek, ze kterého crčí velké množství pitné vody. A sem si obyvatelé Dúmy chodí naplnit své kanystry a lahve.
„Projekt v Dúmě je jeden ze dvou vodohospodářských projektů, které jsme realizovali v roce 2024. Zároveň se jedná o dva z řady projektů takto orientovaných na dodávky pitné vody pro syrské obyvatelstvo v oblastech širšího předměstí Damašku,“ komentuje akci Jan Lochovský z českého velvyslanectví v Damašku a upozorňuje, že další dva podobné projekty čekají letos na dokončení.