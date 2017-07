Syrští uprchlíci se začínají vracet domů, před válkou a džihádisty jich uprchly miliony

Válka v Sýrii vyhnala z domovů přes dvanáct milionů lidí, z toho na pět milionů uteklo do zahraničí. Konflikt stále pokračuje a boje na různých frontách neutichají. Přesto roste počet osvobozených měst, do kterých se obyvatelé začínají vracet. Válka trvá už přes šest let a podle odhadů agentury AP si vyžádala přes 400 tisíc mrtvých. Damašek 15:20 18. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Syrští uprchlíci na hranicích Libanonu a Sýrie v regionu Arsal | Zdroj: Reuters

Tisíce lidí se v uplynulých měsících vrátily například na sever Sýrie, ať už do oblastí osvobozených kurdskými milicemi s podporou mezinárodní koalice, nebo tureckými jednotkami. K nejznámějším patří kurdské Kobani, které spojenci doslova vyrvali z rukou takzvaného Islámského státu.

Z Turecka odešlo podle tamních úřadů zpět do svých domovů už téměř 50 000 Syřanů. Desítky rodin pak v těchto dnech cestují z Libanonu, konkrétně z Arsalu, do syrských příhraničních oblastí ležících severovýchodně od metropole Damašku.

Asi nejvíce obyvatel se pak v poslední době vrací do Aleppa, ze kterého jen do pobřežní oblasti Latákíja uteklo na 700 tisíc lidí. Třetina z nich se už vrátila. Nedávno se také právě v Aleppu symbolicky znovuotevřela tamní katedrála, a to slavnostním koncertem.

Napětí v Libanonu roste

Nejvíce Syřanů utíkajících před válkou, zhruba osm milionů, zůstalo na území Sýrie. Pokud prchali do zahraničí, volili často sousední země, tedy Libanon, Jordánsko a Turecko. Všechny tři státy mají zájem na bezpečném návratu utečenců, naprostá většina ale zatím v okolních zemích zůstává. V Turecku jsou to asi dva miliony lidí, v Libanonu přes milion a podobné je to i v Jordánsku.

Napětí například na libanonské politické scéně proto roste. Uprchlíci tam totiž tvoří zhruba čtvrtinu všech obyvatel, což přináší obrovské problémy, hygienou počínaje a nedostatkem financí konče.

Libanonský premiér, ministři a další představitelé se nedokážou shodnout, zda o návratu utečenců jednat přímo s vládou syrského prezidenta Bašára Asada. Předseda vlády Rafík Harírí je spíše pro vytvoření bezpečných zón v Sýrii a návrat běženců pod dohledem OSN, Hizballáh naopak pro jednání s Damaškem.

V Libanonu ale roste napětí i kvůli nedávné smrti čtyř zadržených syrských uprchlíků. Naopak situace se zklidnila na jihu Sýrie, kde platí příměří dohodnuté Ruskem, Spojenými státy a Jordánskem, které má umožnit právě i návrat uprchlíků z Jordánska.