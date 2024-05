‚Tady to není karneval jako jinde. Je to demonstrace.‘ V Jeruzalémě se na Pride Parade sešly tisíce lidí

Jeruzalémský průvod má silný politický podtext. „V Jeruzalémě to nikdy není čistě zábava. Lidé mají dokonce trochu strach. Nikdo neví, co se semele. Je to protest. Demonstrujeme za své místo ve společnosti,“ říká účastnice pochodu Elen.

Elen žije se ženou a jejich kanadský sňatek izraelské úřady uznaly. „Nosíme na zádech batůžky, aby nás chránily před útokem nožem. Bojíme se židů. Pobožných židů. Ničeho jiného,“ vzpomíná na útoky ultraortodoxního žida, který pobodal před lety několik účastníků. Jedna dívka útok nepřežila.

Průvod chrání skupina policistů v čele s policejním prezidentem Kobim Šabatajem. „Tohle je úžasné, jak se o nás policie stará a chrání nás. Tím spíš, že ministrem bezpečnosti je Ben Gvir, který nás nesnáší. Je to pro nás určité vítězství,“ komentuje Elen.

Bezpečnostní opatření jsou na podobnou akci poměrně přísná. Každý účastník průvodu musí projít kontrolou, dostane na zápěstí pásek a ulice, kudy se průvod Jeruzalémem vydá, jsou oplocené.

„Pochod Pride Parade je dobrou možností ukázat, že my, svobodomyslní lidé, jsme pořád tady. My, kdo věříme, že budoucnost města závisí na jeho schopnosti pojmout různorodé lidi všech původů, ras, pohlavní identity,“ vysvětluje Adír Švarc, který je náměstkem jeruzalémského primátora. Švarc představuje liberální část Jeruzalémanů a snaží se bránit jejich emigraci z města.

Ne karneval, ale demonstrace

„Jeruzalémský Pride Parade, to není karneval jako v Tel Avivu, nebo jiných městech na světě. V Jeruzalémě je to demonstrace, je to svým způsobem protest,“ popisuje náměstek Švarc.

Lidé se v parku, odkud průvod vyšel, sešli s duhovými vlajkami, některé mají i Davidovu hvězdu, s duhovými slunečníky, čepicemi, různě barevnými vlasy.

Je tu například člověk s dlouhými vlasy, knírem, sukní a židovskou jarmulkou v duhových barvách.

„Letos to není tak radostné jako jiné roky. Je válka, máme pořád lidi unesené v Gaze, máme lidi, kteří ve válce umírají,“ říká Jotam, který je důkazem, že rozdělení na pobožné židy a liberály není tak jednoduché.

Sám se totiž za pobožného žida považuje, a přesto má mužského partnera a účastní se Pride Parade. „Je to komplikované, ale podařilo se mi najít cestu, jak obě své identity skloubit. Moje pobožná rodina i mí přátelé přijali to, že jsem gay. Jiní lidé to ale odmítají,“ líčí.

Letošní průvod končí podvečerním koncertem. Jeruzalém se mění. A stoupenci a příslušníci různých menšin doufají, že v něm i nadále budou mít své místo.