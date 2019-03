Brexit lze posunout jen o několik týdnů, řekl šéf europarlamentu Tajani. Odchod Londýna bez dohody nechce

Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani podmínil možné oddálení termínu vystoupení Británie z Evropské unie tím, že odklad bude trvat nanejvýš několik týdnů. Podle něj je také zcela zásadní, aby Spojené království neopustilo unii chaotickým způsobem bez jakékoliv dohody. Tajani to v sobotu řekl novinám mediální skupiny Funke Mediengruppe. Berlín 6:15 9. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Evropské komise Juncker, předseda Evropského parlamentu Tajani a předseda Rady Evropy Tusk | Zdroj: Reuters

„Datum odchodu lze posunout nanejvýš o několik týdnů - z konce března maximálně do začátku července,“ řekl Tajani. „V každém případě nám musí Britové uvést důvod pro odklad, třeba že potřebují využít tento čas pro předčasné volby nebo nové referendum,“ řekl šéf parlamentu.

Příští úterý chce premiérka Theresa Mayová nechat Dolní sněmovnu znovu hlasovat o dohodě o odchodu Británie z EU. Pokud ji parlament opět odmítne, bude ve středu hlasovat o tom, zda má země odejít z EU bez dohody. A jestliže britští poslanci odmítnou jak brexitovou dohodu, tak brexit bez dohody, budou ve čtvrtek hlasovat o odkladu odchodu země z EU.

‚Největší chyba‘

Nyní jde o to „vyhnout se největší chybě: chaotickému brexitu bez smluvního ošetření“, řekl Tajani. „To by byla katastrofa pro britské hospodářství a poškodilo by to nás všechny.“

Podle šéfa EP je však již „zcela nemožné, aby se rozvodová smlouva ještě měnila - a už vůbec ne v otázce Severního Irska“.

Spory mezi Londýnem a Bruselem se vedou především o takzvanou irskou pojistku, jež má zaručit i po brexitu průchodnost hranice mezi členským státem EU Irskem a Severním Irskem patřícím ke Spojenému království. Dojednaná brexitová smlouva předpokládá, že Británie jako celek zůstane v celní unii s EU do té doby, než se problém vyřeší.

Premiérka Mayová v pátek vyzvala sedmadvacítku k většímu úsilí při jednáních o případných změnách dokumentu tak, aby dohoda mohla v britském parlamentu projít. Britští poslanci ji už jednou odmítli.