Tajemník pro EU: Česko podpoří Slovensko v boji o unijní agenturu, i kdyby ji kvůli tomu samo nezískalo

Česká republika je připravená podpořit Slovensko v boji o evropskou agenturu pro léčiva, i kdyby to mělo znamenat, že sama nezíská sídlo evropského bankovního úřadu. Po prvním ministerském jednání o stěhování unijních agentur z Británie to řekl státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař z ČSSD. Česku podle něj jde o to, aby se aspoň jedna z agentur dostala do nové členské země.

Lucemburk 19:24 17. října 2017