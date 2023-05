,Poznámky si dával do kapsy.‘ Teixeiru podezřelého z úniku tajných dat jeho nadřízení několikrát varovali

Podezřelý „úmyslně ignoroval“ ochranu informací, argumentují prokurátoři. Informace podezřelý údajně vypouštěl i poté, co jej loni jeho nadřízení varovali při dvou různých příležitostech.

Jednadvacetiletý gardista je ve vazbě od 14. dubna, kdy ho FBI zadržela. Obviněn byl z neoprávněného předávání a držení utajených materiálů. Stalo se tak poté, co se na chatovací platformě Discord objevily desítky utajovaných souborů, včetně citlivých informací o spojencích Spojených států a válce na Ukrajině.

Soudce má brzy rozhodnout, zda Teixeira zůstane ve vazbě až do soudního procesu. Očekává se, že soud v pátek vyslechne argumenty obou stran.

Podle prokurátorů by Teixeira neměl být propuštěn na kauci, protože představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Naopak obhájci se zasazují o propuštění z vazby, byť s omezeními.

Prokurátoři ve svém podání uvedli, že nadřízení vytkli Teixeirovi nakládání s utajovanými informacemi. Při jedné příležitosti viděli, jak si dělá poznámky a dává si je do kapsy. Jeho nadřízení ho poté požádali, aby si přestal v jakékoli formě dělat poznámky k utajovaným informacím, uvedli státní zástupci.

