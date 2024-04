‚Tajné služby nemají diktovat kampaň.‘ Bystroň míní, že po kauze s proruskými úplatky má podporu AfD

Hrabou se horami trosek a snaží se najít oblečení pro děti. Palestinci jsou v zničeném Chán Júnisu zoufalí

Den poté, co izraelská armáda oznámila, že stahuje své jednotky, se do Chán Júnisu na jihu Pásma Gazy sjížděly proudy Palestinců, aby zachránily, co se dá, z rozsáhlé zkázy.