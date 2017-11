Takovou porážku Smer nezažil. Nemůže předstírat, že jde o náhodu, říká šéfredaktor Denníku N

Vůdce slovenské ultrapravice Marian Kotleba byl poražen, komentuje pro Radiožurnál výsledky krajských voleb šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný. S velkou prohrou se ale podle něj musí vyrovnat především nejsilnější vládní strana Smer premiéra Roberta Fica. Netušili jsme, že krajské volby budou referendem o současné vládní koalici, dodává Kostolný. Rozhovor Bratislava 11:42 5. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Robert Fico za Smer | Foto: Reuters

Smer premiéra Roberta Fica, nejsilnější vládní strana, přišla se svými spojenci o kontrolu ve čtyřech krajích. Utrpěla tak výraznou porážku. Čím to podle vás je?

Zdá se, že jsme ani netušili, jaké referendum o Smeru a o současné vládní koalici tento víkend nabídne. Je to velké překvapení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Takovou porážku Smer nezažil. Nemůže předstírat, že jde o náhodu, říká o volbách šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný

Zdálo se, že volby budou referendem o fašistech ve slovenské politice, protože v Banské Bystrici znovu kandidoval Marian Kotleba, který byl županem, dostal se v posledních volbách do parlamentu a opravdu nabíral na síle. Byl velkou hnědou šmouhou ve slovenské politice. V těchto volbách byl úspěšně poražen.

Ještě víc než Kotleba byl ale v těchto volbách poražen Smer a celá vládní koalice. A zdá se, že ti voliči, kteří se zúčastnili - protože účast nebyla velký, i když byla vyšší než v minulosti -, dali najevo, že současná vládní koalice se musí bát o svůj mandát.

Mohou se tedy podle vás výsledky krajských voleb odrazit v celostátní politice?

Tento typ prohry, který zažil Smer, se určitě odrazí v současné politice. Smer ještě takto nikdy neprohrál. Robert Fico už překvapivě a velmi zásadním způsobem prohrál v prezidentských volbách, když ho porazil Andrej Kiska. Ale tam se dá říct, že to byla volba: všichni proti Ficovi.

Krajské volby na Slovensku. Vládní Smer propadl, Kotleba jako župan končí Číst článek

Ale tento typ prohry, kde opozice byla schopna zvítězit ve velkých městských krajích jako Bratislavě a Košicích, ale i v Žilině a Trnavě, kde to ani průzkumy pořádně nepředpokládaly, je opravdu velkým překvapením.

Smer by na to měl zareagovat, protože nejde předstírat, že to je náhoda nebo typ nedorozumění.

V Banské Bystrici přišlo hlasovat dokonce přes 40 procent voličů. Podnikatel se zdravou výživou Ján Lunter získal v souboji s vůdcem ultrapravice Marianem Kotlebou podporu téměř poloviny voličů. Podařilo se protikandidátům zmobilizovat voliče, nebo Kotleba ztratil příznivce?

Kotleba ztratil příznivce, získal méně hlasů než před čtyřmi lety. Za ty čtyři roky opravdu nic nedokázal, protože fašisti toho kromě hloupých řečí příliš nedokážou. A tato stará pravda platí i na Slovensku v roce 2017.

Marian Kotleba | Foto: Jan Miskovsky | Zdroj: ČTK/AP

Fakt je ale i ten, že se podařilo zmobilizovat demokratické a protifašistické voliče. Mělo to nepochybně za následek to, že prohrál Smer.

Lidé, kteří považovali za svou povinnost nedovolit, aby zvítězili fašisti, zároveň neinklinují ke Smeru a politice, kterou předvádí Robert Fico. I to je důvod, proč Smer prohrál. Jeho voliči totiž tentokrát zůstali doma. V minulosti to totiž byla právě účast poslušných voličů Roberta Fica, která straně zabezpečovala výsledky.

Smer před krajskými volbami změnil celý systém těchto voleb. Z dvoukolové volby udělal jednokolovou. Mělo to zabezpečit to, aby se udržel u moci. Chtěl zabezpečit, aby ve druhém kole nevzniklo referendum: všichni proti Smeru.

Navzdory tomu se jim to ale nepodařilo. Referendem se to zjevně stalo už v prvním kole a dopadlo to prohrou.