Tálibán se zmocnil dalšího afghánského okresu, v květnu je to už třetí

Povstalecké hnutí Tálibán se v Afghánistánu zmocnilo dalšího okresu. Podle čtvrteční zprávy místních úřadů, citované agenturou DPA, se afghánské vládní síly stáhly z okresu Daulat Šáh ve východní provincii Laghmán. Je to třetí okres, nad nímž Tálibán tento měsíc převzal kontrolu. Při několika incidentech ve čtvrtek v zemi zahynulo nejméně 21 civilistů. Kábul 14:06 20. května 2021

Podle pozorovatelů by útoky Tálibánu mohly dále zesílit poté, co se vojáci Spojených států a NATO zcela stáhnou ze země. Odchod asi 10 000 vojáků USA a NATO by měl skončit do 11. září (ilustrační foto)

Z Afghánistánu se nyní stahují mezinárodní síly. Okres Daulat Šáh obléhali bojovníci Tálibánu několik měsíců. Poslední měsíc nebyly policie a armáda schopné dopravit svým jednotkám v okrese zásoby. Nic na tom nezměnila ani týdenní operace afghánské armády.

Tálibán již dříve ovládl strategicky významný okres Nirch nedaleko afghánské metropole Kábulu a počátkem května také okres Burka na severu země. V poslední době rovněž povstalci podnikli v zemi několik ofenziv. Útočí na bezpečnostní stanoviště kolem provinčních metropolí i na středně velké vojenské základny. O život přišly desítky příslušníků afghánských bezpečnostních sil.

Podle pozorovatelů by útoky Tálibánu mohly dále zesílit poté, co se vojáci Spojených států a NATO zcela stáhnou ze země. Odchod asi 10 000 vojáků USA a NATO by měl skončit do 11. září.

Ve čtvrtek na různých místech Afghánistánu zahynulo nejméně 21 civilistů. Dvanáct členů jedné rodiny zemřelo v jihoafghánské provincii Hílmand, když jejich auto zasáhla výbušnina nastražená u silnice. Další čtyři lidé utrpěli zranění, informovala agentura DPA.

V provincii Ghór si dva výbuchy náloží umístěných u silnice vyžádaly šest obětí. Tři další civilisty zastřelili v noci na čtvrtek v provincii Ghór neznámí ozbrojenci. Místní úřady z útoků viní Tálibán.