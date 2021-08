Tálibán svými činy dokazuje, že se nezměnil. Pokusí se v dobyté zemi zachovat jako vítěz, říká komentátor

Návrat radikálních islamistů k moci nad Afghánistánem vyvolávají vážné obavy v zemi, kde jsou ještě živé vzpomínky na předchozí Tálibánský režim. Dávají těmto obavám za pravdu informace z měst, která se v posledním týdnu dobyla?

Bohužel ano, ale nemluvil bych pouze o posledním týdnu. Ofenziva Tálibánu probíhá již několik týdnů. Na dobytých územích se objevovaly jevy, které známe právě z jeho tehdejší vlády nad skoro celým Afghánistánem. Dívky pod 12 let nesmějí do školy, muži musí nosit povinně plnovous, přestupky proti islámskému víře jsou tvrdě trestány a zajatci, kteří se vzdají, jsou střílení, třebaže už by se to nemělo dít. Je tedy evidentní, že se dějí válečné zločiny.

Tálibán vstoupil do Kábulu. Jedná se o nenásilném předání moci, rýsuje se přechodná vláda Číst článek

Jedna zpráva z tohoto týdne je však povzbudivá. Člověk by čekal, že se Tálibán bude chovat krutě ke všem, kteří se vzdají, ale existuje rarita. V Herátu, třetím největším městě Afghánistánu, se postavil proti Tálibánu tamní válečný velitel a veterán, který bojoval už se Sověty a v minulosti i s Tálibánem. Při ohrožování Herátu popadl zbraň a v čele svých mužů se snažil dobytí města zabránit. Prohrál, byl zajat, ale dobyvatelé jej pustili domů. Pokud by se takto zachovali ke všem, bylo by to i pro ně nakonec výhodné.

Mluvčí Talibánu v Dauhá v neděli sdělil, že bojovníci hnutí se mají držet na okraji Kábulu a nepoužívat násilí, než město nepřevezmou. Před pár minutami jeden z dalších mluvčích Tálibánu uvedl, že vládním vojákům je dovoleno vracet se domů a že Tálibanští bojovníci mají zakázáno vést slavnostní střelby. Při přebírání města údajně nechtějí postrádat ani jedinou oběť z řad afghánských civilistů. Prý jim jde o mírumilovné převzetí moci. Co tedy může čekat obyvatele Afghánské metropole?

Bohužel musejí čekat návrat ke starým tálibánským poměrům. Zprávy, o kterých jste mluvil, značí, že se nezměnil a ukazuje to také jeho chování v posledních letech. Bylo sice příjemné slyšet, že se Tálibán změní k lepšímu, že uznává chyby, kterých se dopustil, bude respektovat mezinárodní závazky, pustí ženy do škol a začne více respektovat menšiny. Když se však podíváte na praxi, tak téměř nic z toho, co Tálibán slíbil, nedodržel. To se týká i jeho závazku, že přeruší styky s Al-Káidou. Tento bod stál v mírové smlouvě se Spojenými státy.

Před pár hodinami to vypadalo na sdílení moci, to byl ten známý tálibánský návrh, že prezident Ghaní odstoupí a Tálibán se odmění půlročním příměřím. Nyní to vypadá, že převezme moc kompletně a pokud to tak skutečně bude, proč by někomu ustupoval, když si věří, že si bude moci v dobyté zemi počínat jako vítěz?