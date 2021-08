Bezpečnostní analytik: Pákistán bude pragmatický, Írán ale může podpořit protitálibánský odpor

Na území Afghánistánu už islamistickému hnutí Tálibán vzdoruje jen provincie Pandžšír. Přestože předáci islamistického hnutí, které velmi rychle ovládlo celou zemi, slibují smířlivý postoj k představitelům bývalého režimu, je otázkou, co skutečně nastane, až Tálibán konsoliduje svou moc, upozorňuje bezpečnostní analytik Josef Kraus z Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Kábul/Praha 0:10 25. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tálibán se nyní podle Krause bude snažit vybudovat funkční vládu. Upozorňuje ale, že o to se snažilo i mnoho předchůdců | Zdroj: Reuters

„Bude hodně záležet na tom, jak se bude Tálibán chovat k afghánské vládě,“ říká analytik ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Od toho se může odvíjet přístup významného souseda, kterým je Írán.

„Pokud bude Tálibán i nadále tak pragmatický, jak zatím chce vypadat, jsou šance i na pragmatické působení Íránu. Ale pokud se stane to, čeho se všichni obávají – až Tálibán konsoliduje svou moc, rozprostře opět po celé zemi tu ohromnou vlnu teroru jako ve druhé polovině 90. let, tak to je něco, co bude Írán těžko skousávat,“ dodává.

Kraus připomíná, že Írán je hlavním představitelem šíitské skupiny muslimů, takže logicky nemůže mít příliš vřelé vztahy s tálibánským vedením, které se historicky ukázalo jako sunitsky extremistické.

Íránci byli v zahraniční politice podle analytika vždy spíš věcní, také ale v minulosti prokázali schopnost podporovat protitálibánský odpor, a to prostřednictvím Severní aliance. A i dnes mají s ozbrojenými silami Pandžšíru silné kontakty.

Írán se tedy může vydat cestou podpory místních milicí, což by zřejmě podpořily i Spojené státy americké, uvažuje Kraus.

Jedním dechem dodává, že tato alternativa se nyní zdá být nereálná, protože velitel odporu a posledních vládních afghánských ozbrojených sil, který se ukryl v nedobytném Pandžšíru, Ahmad Masúd zatím tahá za výrazně kratší konec provazu.

Pákistán má naproti tomu k rychlému vybudování vzájemných vazeb s vládou Tálibánu lepší výchozí pozici. Zejména proto, že se obě země hlásí k sunnitskému pojetí víry.

A právě pro sunnitské islámské skupiny může být vítězství Tálibánu v Afghánistánu a porážka mnohaletých snah USA o stabilizaci tamních pořádků, povzbuzením, myslí si zakladatel a vedoucí Centra bezpečnostních studií při Metropolitní univerzitě Praha Oldřich Bureš.

Tálibán není jednotný celek

Ten také předpokládá, že Tálibán se nyní bude snažit vybudovat funkční vládu. Upozorňuje ale, že o to se snažilo i mnoho předchůdců: „A bohužel se to stovky let nikomu nepodařilo.“

Pokud jde o optimistické vyhlídky pro občanskou společnost, je potřeba odlišovat jaká vyjádření jsou směřována komu a kdo je říká, varuje Bureš.

„Tálibán není jednotný celek. To, co říká oficiální vedení se nemusí úplně ztotožňovat s tím, co dělají jednotliví místní velitelé a místní bojovníci,“ uzavírá.

