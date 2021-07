Vyjednavač Tálibánu navrhl tříměsíční příměří. Požaduje za to ale propuštění 7 000 povstalců

„Je to velký požadavek,“ prohlásil Nádirí, podle nějž povstalci také chtějí, aby vůdci Tálibánu byli odstraněni z černé listiny OSN.

Od 1. května, kdy Spojené státy a Severoatlantická aliance zahájily stahování posledních vojáků z Afghánistánu, ovládl Tálibán velkou část afghánského území a klíčové přechody na hranicích s Íránem, Turkmenistánem a Tádžikistánem.

Ve středu hnutí uvedlo, že má pod kontrolou i druhý nejvýznamnější přechod na afghánsko-pákistánské hranici, který spojuje afghánské město Spínbuldak a pákistánský Čaman. Tento hraniční přechod poskytuje přístup do pákistánské provincie Balúčistán, kde má vedení Tálibánu po desítky let svou základnu. Hnutí z této provincie rovněž pravidelně vysílá rezervní bojovníky k operacím do Afghánistánu.

Z hraničního přechodu Véš-Čaman navíc vede hlavní dálnice do pákistánského přístavu Karáčí, který je považován za klíčový pro miliardové obchody s afghánským heroinem. Právě ty byly pro Tálibán v minulých letech jedním z nejvýznamnějších zdrojů financí. Afghánská vláda popírá, že by měl Tálibán přechod na afghánsko-pákistánské hranici pod kontrolou, ačkoli množství snímků na sociálních sítích svědčí podle AFP o opaku.

Agentura AFP uvedla, že Pákistán ve středu hraniční přechod Véš-Čaman uzavřel. Ve čtvrtek pákistánské bezpečnostní síly použily slzný plyn proti několika stovkám lidí, kteří se snažili bariéru na hranici prorazit. „Vzpurný dav asi 400 lidí se pokusil násilím překročit hranici. Házeli kameny, což nás donutilo použít slzný plyn,“ prohlásil jeden z bezpečnostních představitelů na pákistánské straně hranice. Situace je ale prý nyní již pod kontrolou.

Zdroj z hnutí Tálibán řekl agentuře AFP, že stovky lidí se shromáždily i na afghánské straně v naději, že se dostanou do Pákistánu. „Jednáme s pákistánskými úřady. Doufáme, že během jednoho či dvou dnů bude hranice otevřena,“ uvedl zdroj.