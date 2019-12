Tálibán se přeměnil v národně osvobozenecké hnutí, touhu po míru jen předstírá, píše afghánský deník

Přibližně osm let uběhlo od doby, kdy zahraniční spojenci aktivní v Afghánistánu přesvědčili radikální hnutí Tálibán k mírovým rozhovorům. Rozhovory mezi válčícími stranami ale zatím nevedly k žádnému dlouhotrvajícímu příměří, natož pak k míru. Svět ve 20 minutách Praha 19:10 22. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tálibán se stal národně osvobozeneckým hnutím, jehož velitelé sledují vlastní zájmy, píše afghánský deník. (Ilustrační foto) | Foto: flickr.com, ISAF Headquarters Public Affairs Office from Kabul, Afghanistan, CC BY 2.0

Nad příčinami neustálé války se zamýšlí komentář afghánského deníku Outlook Afghanistan.

Spojené státy vloni přistoupily na přímé jednání se zástupci Tálibánu. Delegace obou stran se formálně poprvé sešly v Kataru. Pozitivní výsledek ale nepřineslo ani devět kol vyjednávání.

A tak zatímco mírový proces na svém začátku přinesl vlnu optimismu, dlouhá jednání, marginalizace oficiální afghánské vlády a opakované válečné střety postupně podle komentáře zasely do afghánské politické komunity sémě skepticismu.

Nakonec se sice podařilo dosáhnout částečné dohody, ale ta nevstoupila v platnost, protože při bombovém útoku v Kábulu zahynul americký úředník. Mírové rozhovory skončily a americký prezident Donald Trump následně prohlásil katarské rozhovory za mrtvé.

Kdo chce mír?

Výsledkem dlouhého jednání o míru je tak zatím pouze proměna Tálibánu z malé teroristické skupiny do národně osvobozeneckého hnutí. Jeho zástupci se vydali do hlavních měst afghánských provincií za účelem politických jednání. To jim umožnilo ještě více snížit roli ústřední vlády v Kábulu.

Po ukončení mírových jednání Tálibán vyjádřil touhu po jejich obnovení. A obdobně se vyjádřil také Pákistán. Někteří politologové si ale myslí, že touhu po míru Tálibán pouze předstírá.

Ve skutečnosti se v pohledu komentáře Tálibán pouze snaží získat čas, aby měl více příležitostí pro úspěch ve vnitřní politice země. Zároveň se také snaží vojensky obsadit co možná největší část Afghánistánu. Jako příklad může sloužit několik nedávných ofenziv v různých částech země.

Rozhovory Spojených států a Tálibánu byly nakonec po čtyřměsíční přestávce obnoveny. Problémy bránící míru ovšem zesílily a situace se stala oproti minulosti komplexnější. A do dění také zasahují Rusko i Čína coby regionální mocnosti.

Opakované návštěvy zástupců Tálibánu v různých zahraničních metropolích jsou pak znamením, že míru nebude možné dosáhnout, dokud se nenaplní zájmy všech mocností ovlivňujících afghánské dění. Umožnit bezproblémové stažení armády USA ze země je podle listu zřejmý cíl obnovených katarských rozhovorů.

Nekonečné zdroje nestačí

Americké zájmy by ale neměly vyústit v situaci, kdy se středoasijská země stane rájem pro působení různých teroristických skupin. Neustálé sebevražedné útoky Tálibánu na klíčové americké pozice však naznačují, že ani americký zájem nemusí být uspokojen.

Mimo jiné za to může skutečnost, že Tálibán chce dát najevo svou sílu kdykoliv, kdy se cítí v úzkých. Dokazuje tak sobě, afghánské veřejnosti i světu svůj úspěch v podobě zatažení nejmocnější země světa a jejích spojenců do nejdražší války současnosti.

Ukázalo se totiž, že ani USA se svou obrovskou silou a zdánlivě nekonečnými zdroji nedokážou Tálibán porazit. A porážku už přiznali i někteří američtí politici – a nejen oni.

Celá situace je také složitější kvůli nejednotnosti samotného Tálibánu. Jeho jednotliví velitelé často sledují vlastní zájmy a obávají se o svou budoucnost v případě míru. Tálibán tak podle komentáře ztratil svou ideovou jednotu a rozpadl se na jednotlivé části. A ty musí mít jistotu, že budou určitým způsobem prosperovat i v době míru.

Tálibán ale musí mít v pohledu afghánského deníku na paměti, že i přes dílčí úspěchy nemůže donekonečna vzdorovat velmoci a klást jí podmínky. Stejně tak je marné spoléhat na kladný výsledek jednání v Moskvě nebo Pekingu. V Afghánistánu má sázky příliš aktérů, kteří neumožní mír, dokud nebudou jejich zisky zabezpečené.

Situace je natolik složitá a komplexní, že ani případný úspěch mírových rozhovorů Tálibánu a Spojených států v Kataru nemusí přinést zemi mír a stabilitu, konstatuje komentář.