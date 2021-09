Tálibán by měl podle Putina vstoupit mezi civilizované státy. Pak bude snadnější s ním navázat vztahy

Rusko nemá zájem na rozpadu Afghánistánu a domnívá se, že čím dříve se radikální hnutí Tálibán, které zemi ovládlo, začlení do rodiny civilizovaných států, tím snadnější bude s ním navázat vztahy, jednat a ovlivňovat. Na ekonomickém fóru ve Vladivostoku to v pátek podle agentury Interfax prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Vladivostok 14:24 3. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin | Foto: Alexander Zemlianichenko | Zdroj: Reuters

Agentura prezidentova slova o Tálibánu opatřila povinnou vsuvkou, že hnutí je v Rusku zakázáno jako teroristická organizace. Ruský velvyslanec v Kábulu přitom v pátek podle tiskových agentur uvedl, že Rusko je v kontaktu s příslušníky islamistického hnutí, kteří jsou potenciálními členy nové afghánské vlády.

Sám Putin v pátek ohledně „legalizace“ Tálibánu uvedl, že tuto otázku by mezinárodní společenství mělo řešit společně.

„Čím dříve Tálibán vejde do rodiny civilizovaných národů, tím snadnější bude s ním navázat kontakty, jednat s ním a nějak jej ovlivňovat,“ míní Putin.

Pak bude možné nové vládě v Kábulu klást otázky a požadavky. „V rámci civilizovaných vztahů se musí dodržovat jistá civilizovaná pravidla,“ podotkl podle Interfaxu ruský prezident.

Současně varoval, že pokud v případě rozpadu Afghánistánu nebude s kým jednat, v zemi bude působit Islámský stát a další teroristické organizace a budou ohrožovat ruské spojence a sousedy ve Střední Asii.

Vzhledem ke snadnému cestování mezi někdejšími středoasijskými sovětskými státy a Ruskem by měl podle Putina takový vývoj vážný význam z hlediska zajištění ruské bezpečnosti. Mezinárodní společenství by proto podle ruského prezidenta mělo při řešení situace spojit síly.

„Souhlasím s kazašským prezidentem, že samozřejmě společně musíme vyřešit i otázku legalizace politických sil v samotném Afghánistánu, hledět na to, co se odehrává v reálném životě,“ řekl Putin.

Ohradil se současně proti názorům, že USA by nyní měly soustředit na boj proti Číně či Rusku. Podle Putina by se USA měly nejprve vypořádat se situací v Afghánistánu, kde 20 let válčily, a až pak řečnit o Rusku a Číně.

„Teď se musíme sjednocovat, abychom efektivně čelili tomu terorismu, kvůli kterému vstoupila americká vojska (v roce 2001) do Afghánistánu, proti šíření drog a organizovanému zločinu. To jsou společné hrozby, proti kterým se dá efektivně bojovat jen společně,“ zdůraznil.

Agentura AFP poznamenala, že ruské úřady v poslední době zaujaly vůči Tálibánu poměrně smířlivý postoj, když konstatovaly vítězství hnutí a vybídly k národnímu dialogu pro vytvoření nové vlády. V samém Rusku je ale hnutí zakázané jako teroristické, přestože s ním je Moskva už roky v kontaktu.

Rusko si současně dělá starosti o bezpečnost bývalých sovětských středoasijských republik, kde vznikají nové islamistické skupiny, inspirované či podporované Tálibánem. Kreml chce také zabránit přílivu uprchlíků a narkotik.