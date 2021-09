Hnutí Tálibán na Valném shromáždění OSN nevystoupí. Promluví současný afghánský velvyslanec

Radikální islamistické hnutí Tálibán navzdory své žádosti nedostalo možnost vystoupit na nynějším zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Za Afghánistán bude v pondělí hovořit dosavadní afghánský velvyslanec při OSN Ghulám Isákzáí. Podle agentury DPA to oznámil mluvčí OSN Stéphan Dujarric. New York 10:02 26. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zasedání 76. Valného shromáždění OSN v New Yorku | Foto: Kena Betancur | Zdroj: Reuters

Tálibán, který v srpnu po náhlém zhroucení vlády prezidenta Ašrafa Ghaního, převzal moc nad Afghánistánem v úterý oficiálně požádal OSN, aby mohl na tomto fóru zastupovat svou zemi a rovněž aby nový ministr zahraničí z řad Tálibánu mohl vystoupit na 76. zasedání Valného shromáždění OSN.

Hnutí také žádá o jmenování nového velvyslance při OSN, který by nahradil Isákzáího.

Žádost o vystoupení na Valném shromáždění OSN posuzuje devítičlenný akreditační výbor. Tento orgán, v němž v praxi rozhodují USA, Rusko, a Čína, také obecně určuje, které vedení má právo danou zemi na půdě OSN reprezentovat. Grémium se ale dosud nesešlo, obvykle zasedá v říjnu či listopadu. Ve funkci tak zůstává stávající afghánský velvyslanec.

Zahraniční uznání jako páka

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v neděli podle agentury Reuters uvedl, že o uznání Tálibánu jako zástupce Afghánistánu v OSN se momentálně neuvažuje.

Pokud by se Tálibánu podařilo jmenovat nového vyslance při OSN, byl by to důležitý úspěch v jeho snaze získat mezinárodní uznání. Generální tajemník OSN již dříve uvedl, že touha Tálibánu získat zahraniční uznání je pro další země cestou k tomu, aby Tálibán přiměly respektovat lidská práva a mít inkluzivní vládu.

Při předchozí vládě Tálibánu v letech 1996 až 2001 se hnutí rovněž snažilo jmenovat svého diplomata při OSN. Výbor ale rozhodnutí o akreditaci nového vyslance neustále oddaloval, díky čemuž při OSN Afghánistán zastupoval diplomat jmenovaný předchozí vládou.