Tálibán zakázal na univerzitách knihy psané ženami. Mezi nimi je i Bezpečnost v chemické laboratoři
Vládnoucí afghánské hnutí Tálibán zakázalo na univerzitách knihy, které napsaly ženy. Afghánské úřady nechaly z rozhodnutí Tálibánu odstranit celkem 140 titulů, za jejichž vznikem stojí autorky, uvedl v pátek server britské BBC. Islamistické hnutí tak pokračuje v omezování ženských práv, jejichž stav se výrazně zhoršil po návratu Tálibánu k moci v roce 2021.
Tálibán rozhodl, že do univerzitního výukového systému již nebude patřit celkem 680 titulů problematických z hlediska islámského práva šaría a linie prosazované hnutím.
Mezi těmito knihami je i zmíněných 140 děl napsaných ženami, včetně natolik neideologických titulů jako je Bezpečnost v chemické laboratoři, píše BBC.
Nové nařízení také zakazuje na univerzitách výuku lidských práv a zmínky o sexuálním obtěžování. Univerzity se také dozvěděly, že nesmí vyučovat celkem 18 předmětů protivících se právu šaría.
Bez škol, s burkou
Opatření je další v řadě kroků, kterými Tálibán omezuje práva žen či sexuálních menšin. Před třemi lety vládnoucí hnutí oznámilo, že Afghánky nebudou mít až do odvolání přístup k vyššímu vzdělání.
Afghánské veřejné i soukromé školy obdržely od ministerstva pro vyšší vzdělání dopis, který jim nařídil bez prodlení zamezit studentkám v přístupu k univerzitnímu vzdělání.
Nařízení vzápětí při jednání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku odsoudily Spojené státy a Velká Británie. Tálibán také v té době násilně rozehnal několik demonstrací za práva žen.
Kromě škol Tálibán vydal řadu dalších nařízení, které se týkají žen. Ženám v Afghánistánu nařídil například, aby na veřejnosti nosily burku, tedy oděv, který je zahaluje od hlavy k patě.
Ženy také nesmí opouštět domov bez mužského příbuzného a byly rovněž vyloučeny z většiny zaměstnání ve veřejné správě. Tálibán také omezení svobod žen rozšířil o zákaz chození do parků, lázní či tělocvičen.
Tálibán se po 20 letech opět chopil moci v zemi v srpnu 2021, když ji opustila spojenecká vojska vedená USA. Krátce poté hnutí slíbilo, že se nehodlá mstít a že v bezpečí jsou vojáci, úředníci, cizinci i ženy.