Tálibán zakázal společné stolování mužů a žen, majitelé restaurací se bojí poklesu tržeb

Ven z domu už jen s burkou. Tálibán nařídil Afghánkám povinné zahalování od hlavy až k patě Číst článek

Informaci o tom, že byl vydán příkaz, aby muži a ženy stolovali na veřejnosti odděleně, potvrdilo AFP ministerstvo pro šíření ctnosti a předcházení neřesti. Pravidlo se přitom vztahuje i na manželské páry.

„Musíme se příkazu podřídit, i když to bude mít velmi negativní dopad na naše podnikání,“ uvedl jeden z provozovatelů restaurace. Podle něj by nařízení mohlo vést k takovému poklesu tržeb, že by musel propustit své zaměstnance.

Prohloubení izolace

Omezování práv žen a dívek v Afghánistánu ve čtvrtek kritizovali v prohlášení ministři zahraničí zemí skupiny G7 a šéf unijní diplomacie Josep Borrell. „Těmito opatřeními Tálibán dále prohlubuje svou izolaci v mezinárodním společenství,“ uvedli. Hnutí vyzvala, aby nařízení omezující ženská práva zrušilo.

Tálibán od návratu k moci prosazuje striktnější výklad práva šaría. Hnutí například nařídilo, že ženy musí mít mužský doprovod, pokud se vydají na delší cestu. Zakázalo také ženám navštěvovat střední školy.

Minulý týden zahraniční agentury informovaly, že afghánské úřady zavedly pro ženy povinnost nosit na veřejnosti burku. Mezinárodní společenství po Tálibánu požaduje, aby respektoval práva žen.